Группа охраны скрутила вооруженного мужчину
В торговом центре Екатеринбурга «Радуга Парк» мужчина прилюдно начал себя резать стеклянным осколком. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«Мужчина начал себя резать стеклянным осколком от бутылки, отбиваясь от сотрудников службы охраны. Группа охранников успокоила и скрутила его», — сказал читатель URA.RU.
Корреспондент отправил запрос в контактный центр торгового центра. На момент публикации ответ не поступил.
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