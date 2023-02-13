13 февраля 2023

В екатеринбургском ТЦ «Радуга Парк» неизвестный изрезал себя куском стекла. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
Группа охраны скрутила вооруженного мужчину Фото:

В торговом центре Екатеринбурга «Радуга Парк» мужчина прилюдно начал себя резать стеклянным осколком. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Мужчина начал себя резать стеклянным осколком от бутылки, отбиваясь от сотрудников службы охраны. Группа охранников успокоила и скрутила его», — сказал читатель URA.RU.

Корреспондент отправил запрос в контактный центр торгового центра. На момент публикации ответ не поступил.

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В торговом центре Екатеринбурга «Радуга Парк» мужчина прилюдно начал себя резать стеклянным осколком. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Мужчина начал себя резать стеклянным осколком от бутылки, отбиваясь от сотрудников службы охраны. Группа охранников успокоила и скрутила его», — сказал читатель URA.RU. Корреспондент отправил запрос в контактный центр торгового центра. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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