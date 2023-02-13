13 февраля 2023

Тюменские власти хотят расширить льготы для детей

В Тюменской области планируют выдавать бесплатные лекарства всем детям до трех лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти хотят расширить льготу по обеспечению детей бесплатными лекарствами Фото:

Правительство Тюменской области планирует изменить правила предоставление социальной помощи гражданам, в частности — расширить круг детей, которые имеют право на бесплатные лекарства. Проект изменений в законодательство разработан департаментом соцразвития региона.

«Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, для детей в возрасте до трех лет», — такие изменения власти хотят внести в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области».

В действующей редакции документа многодетные имеют право на возмещение стоимости лекарств для детей до шести лет лишь тогда, когда доход семьи ниже определенного значения. В случае с детьми до трех лет льгота также положена семьям с низким уровнем дохода. В новой версии закона эти ограничения хотят отменить, в настоящее время проект находится на экспертизе.

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Правительство Тюменской области планирует изменить правила предоставление социальной помощи гражданам, в частности — расширить круг детей, которые имеют право на бесплатные лекарства. Проект изменений в законодательство разработан департаментом соцразвития региона. «Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, для детей в возрасте до трех лет», — такие изменения власти хотят внести в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». В действующей редакции документа многодетные имеют право на возмещение стоимости лекарств для детей до шести лет лишь тогда, когда доход семьи ниже определенного значения. В случае с детьми до трех лет льгота также положена семьям с низким уровнем дохода. В новой версии закона эти ограничения хотят отменить, в настоящее время проект находится на экспертизе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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