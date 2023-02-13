Тюменские власти хотят расширить льготы для детей

В Тюменской области планируют выдавать бесплатные лекарства всем детям до трех лет

14 февраля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Власти хотят расширить льготу по обеспечению детей бесплатными лекарствами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Тюменской области планирует изменить правила предоставление социальной помощи гражданам, в частности — расширить круг детей, которые имеют право на бесплатные лекарства. Проект изменений в законодательство разработан департаментом соцразвития региона. «Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, для детей в возрасте до трех лет», — такие изменения власти хотят внести в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». В действующей редакции документа многодетные имеют право на возмещение стоимости лекарств для детей до шести лет лишь тогда, когда доход семьи ниже определенного значения. В случае с детьми до трех лет льгота также положена семьям с низким уровнем дохода. В новой версии закона эти ограничения хотят отменить, в настоящее время проект находится на экспертизе.

Правительство Тюменской области планирует изменить правила предоставление социальной помощи гражданам, в частности — расширить круг детей, которые имеют право на бесплатные лекарства. Проект изменений в законодательство разработан департаментом соцразвития региона. «Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, для детей в возрасте до трех лет», — такие изменения власти хотят внести в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». В действующей редакции документа многодетные имеют право на возмещение стоимости лекарств для детей до шести лет лишь тогда, когда доход семьи ниже определенного значения. В случае с детьми до трех лет льгота также положена семьям с низким уровнем дохода. В новой версии закона эти ограничения хотят отменить, в настоящее время проект находится на экспертизе.