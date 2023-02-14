Свердловчане рискуют на месяц лишиться телевидения из-за солнца

Причиной помех и отключений телевидения стала солнечная интерференция Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 19 февраля по 12 марта 2023 года начнется сезонная солнечная интерференция, из-за чего у свердловчан ухудшится телевизионный сигнал, вплоть до его пропадания. Об этом URA.RU рассказал директор филиала РТРС региона Алексей Ивонин.

«В Свердловской области кратковременные помехи либо полное пропадание сигнала на экранах телевизоров возможны с 19 февраля до 12 марта с 13:32 до 14:28. Причиной станет солнечная интерференция. Продолжительность помех идет от нескольких секунд до 26 минут в сутки», — сказал Алексей Ивонин.

Солнечная интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу северным полушарием. Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией, сигналы со спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Такое расположение длится несколько минут в сутки. Далее благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Новые цифровые технологии сделали воздействие этого явления практически незаметным для телезрителей. Тем не менее на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника.

В июле 2022 года жители региона уже лишались телевидения и радио, но на неделю. Причиной послужили профилактические работы.