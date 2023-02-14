СК выяснит, почему ребенка ударило током на остановке в Перми

Пермские следователи проверяют информацию об ударе мальчика током на автобусной остановке

Следователи проверяют информацию об ударе током мальчика на остановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи Мотовилихинского района Перми проверяют информацию об ударе током ребенка на остановке общественного транспорта. На данный момент мальчик находится в больнице, об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 12 февраля 2023 года в Мотовилихинском районе Перми ребенок 2009 года рождения, находясь на остановке общественного транспорта, получил удар током, наступив на провод. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — указано в официальном telegram-канале краевого следкома.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Этот процесс лично контролирует глава регионального следкома Денис Головкин.