СК выяснит, почему ребенка ударило током на остановке в Перми

Пермские следователи проверяют информацию об ударе мальчика током на автобусной остановке
© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Следователи проверяют информацию об ударе током мальчика на остановке Фото:

Следователи Мотовилихинского района Перми проверяют информацию об ударе током ребенка на остановке общественного транспорта. На данный момент мальчик находится в больнице, об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 12 февраля 2023 года в Мотовилихинском районе Перми ребенок 2009 года рождения, находясь на остановке общественного транспорта, получил удар током, наступив на провод. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — указано в официальном telegram-канале краевого следкома.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Этот процесс лично контролирует глава регионального следкома Денис Головкин.

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Следователи Мотовилихинского района Перми проверяют информацию об ударе током ребенка на остановке общественного транспорта. На данный момент мальчик находится в больнице, об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 12 февраля 2023 года в Мотовилихинском районе Перми ребенок 2009 года рождения, находясь на остановке общественного транспорта, получил удар током, наступив на провод. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — указано в официальном telegram-канале краевого следкома. Сейчас проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Этот процесс лично контролирует глава регионального следкома Денис Головкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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