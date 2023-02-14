Медики Тобольска пожаловались сами на себя в Роскомнадзор

Тобольских медиков ждет проверка от Роскомнадзора за разглашение данных пациентки

15 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В больнице выдали талон с персональными данными другого пациента (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Областная больница №3 (Тобольск) сообщила в управление Роскомнадзора Тюменской области о факте разглашения персональных данных пациентки, который допустили сами же сотрудники учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены виновные лица, приняты меры, направленные на усиление контроля за обработкой персональных данных. Информация о данном инциденте больницей направлена в контролирующий орган — Роскомнадзор по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава. Речь идет о случае, произошедшем в Областной больнице №3 Тобольска. Как ранее писало агентство, в ней одной из пациенток напечатали талон на прием к врачу на листе бумаги, с обратной стороны которого были данные посторонней женщины (ФИО, адрес, телефон, номер паспорта и прочие). URA.RU направило запрос в управление Роскомнадзора по Тюменской области, с просьбой предоставить информацию о наказании, которое понесет больница. Ответ ожидается.

Областная больница №3 (Тобольск) сообщила в управление Роскомнадзора Тюменской области о факте разглашения персональных данных пациентки, который допустили сами же сотрудники учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены виновные лица, приняты меры, направленные на усиление контроля за обработкой персональных данных. Информация о данном инциденте больницей направлена в контролирующий орган — Роскомнадзор по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава. Речь идет о случае, произошедшем в Областной больнице №3 Тобольска. Как ранее писало агентство, в ней одной из пациенток напечатали талон на прием к врачу на листе бумаги, с обратной стороны которого были данные посторонней женщины (ФИО, адрес, телефон, номер паспорта и прочие). URA.RU направило запрос в управление Роскомнадзора по Тюменской области, с просьбой предоставить информацию о наказании, которое понесет больница. Ответ ожидается.