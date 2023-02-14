14 февраля 2023
13 февраля 2023

Медики Тобольска пожаловались сами на себя в Роскомнадзор

Тобольских медиков ждет проверка от Роскомнадзора за разглашение данных пациентки
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, боровик евгений, регистратура, поликлиника, ольница, больница
В больнице выдали талон с персональными данными другого пациента (архивное фото) Фото:

Областная больница №3 (Тобольск) сообщила в управление Роскомнадзора Тюменской области о факте разглашения персональных данных пациентки, который допустили сами же сотрудники учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены виновные лица, приняты меры, направленные на усиление контроля за обработкой персональных данных. Информация о данном инциденте больницей направлена в контролирующий орган — Роскомнадзор по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава.

Речь идет о случае, произошедшем в Областной больнице №3 Тобольска. Как ранее писало агентство, в ней одной из пациенток напечатали талон на прием к врачу на листе бумаги, с обратной стороны которого были данные посторонней женщины (ФИО, адрес, телефон, номер паспорта и прочие).

URA.RU направило запрос в управление Роскомнадзора по Тюменской области, с просьбой предоставить информацию о наказании, которое понесет больница. Ответ ожидается.

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Областная больница №3 (Тобольск) сообщила в управление Роскомнадзора Тюменской области о факте разглашения персональных данных пациентки, который допустили сами же сотрудники учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены виновные лица, приняты меры, направленные на усиление контроля за обработкой персональных данных. Информация о данном инциденте больницей направлена в контролирующий орган — Роскомнадзор по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава. Речь идет о случае, произошедшем в Областной больнице №3 Тобольска. Как ранее писало агентство, в ней одной из пациенток напечатали талон на прием к врачу на листе бумаги, с обратной стороны которого были данные посторонней женщины (ФИО, адрес, телефон, номер паспорта и прочие). URA.RU направило запрос в управление Роскомнадзора по Тюменской области, с просьбой предоставить информацию о наказании, которое понесет больница. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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