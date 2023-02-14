Спортсмен пожаловался на школу мотокросса в ХМАО

15 февраля 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Спортсмен пожаловался на организацию обучения в школе мотокросса в Нефтеюганске (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спортсмен Нефтеюганской команды (ХМАО) пожаловался на организацию обучения в школе мотокросса «Юганск-мастер» имени С. А.Жилина». Как сообщается в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте», он занимается в учреждении около пяти лет. «Я понял, что никаким мотокроссом наша команда не занимается. Вместо спорта одна показуха. Мы пять лет катаемся в аэропорту по кругу, а там нет трамплинов, только маленькие кочки. И нам всегда говорят молчать об этом, потому что тренировки в аэропорту официально запрещены», — написал автор, пожелав сохранить анонимность. Спортсмен добавил, что на собственные средства съездил в Свердловскую область. «Я тренировался в Пышме на настоящей трассе со свердловскими спортсменами. Вот тут я увидел, что значит мотоспорт. Очень обидно за наш город. <…> Как вы думаете, это правильно, когда гонщик занимается пять лет и проехал всего две гонки, а для „Юганск-мастера“ это норма. И постоянные оскорбления и унижения», — отметил автор. В комментариях пользователи посочувствовали спортсмену, а также посоветовали обратиться в компетентные органы. «Написать в спорткомитет округа, страны, чтобы до министров спорта дошла эта ситуация», — предложила Алена Ерохова. «Я так и понимаю, что после пяти лет занятий у вас и разрядов тот никаких нет? Сочуствую, я занимался там, где мотокросс очень развит, и куда ездил ты. За пять лет можно стать КМС» — написал Эльдар Курбангалиев. В муниципальное бюджетное учреждение физкультуры и спорта «Юганск-Мастер имени Жилина С. А.» и комитет физкультуры и спорта администрации Нефтеюганска направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила с тайной инспекцией универсальный спортивный комплекс в Ханты-Мансийске. На его состояние главе округа пожаловались родители юных спортсменов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спортсмен Нефтеюганской команды (ХМАО) пожаловался на организацию обучения в школе мотокросса «Юганск-мастер» имени С. А.Жилина». Как сообщается в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте», он занимается в учреждении около пяти лет. «Я понял, что никаким мотокроссом наша команда не занимается. Вместо спорта одна показуха. Мы пять лет катаемся в аэропорту по кругу, а там нет трамплинов, только маленькие кочки. И нам всегда говорят молчать об этом, потому что тренировки в аэропорту официально запрещены», — написал автор, пожелав сохранить анонимность. Спортсмен добавил, что на собственные средства съездил в Свердловскую область. «Я тренировался в Пышме на настоящей трассе со свердловскими спортсменами. Вот тут я увидел, что значит мотоспорт. Очень обидно за наш город. <…> Как вы думаете, это правильно, когда гонщик занимается пять лет и проехал всего две гонки, а для „Юганск-мастера“ это норма. И постоянные оскорбления и унижения», — отметил автор. В комментариях пользователи посочувствовали спортсмену, а также посоветовали обратиться в компетентные органы. «Написать в спорткомитет округа, страны, чтобы до министров спорта дошла эта ситуация», — предложила Алена Ерохова. «Я так и понимаю, что после пяти лет занятий у вас и разрядов тот никаких нет? Сочуствую, я занимался там, где мотокросс очень развит, и куда ездил ты. За пять лет можно стать КМС» — написал Эльдар Курбангалиев. В муниципальное бюджетное учреждение физкультуры и спорта «Юганск-Мастер имени Жилина С. А.» и комитет физкультуры и спорта администрации Нефтеюганска направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила с тайной инспекцией универсальный спортивный комплекс в Ханты-Мансийске. На его состояние главе округа пожаловались родители юных спортсменов.