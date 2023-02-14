В Челябинске снизили цену на ресторан «Цезарь»

15 февраля 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Ресторан продается за 39 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске снизили цену на ресторан «Цезарь», расположенный в Ленинском районе. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается действующий ресторан на 240 посадочных мест в Ленинском районе общей площадью 304 кв. м. Ресторан расположен: Челябинск, 5-я Электровозная ул., д. 2. На сегодняшний день это ресторан, который имеет своих постоянных клиентов, здесь регулярно проводятся крупные банкеты и мероприятия. В летнее время на территории стоят столики, есть возможность поставить шатер, работает фонтан. Также есть мансардный этаж без каких-либо перегородок площадью 200 кв. м, на площади которого можно организовать кальянную», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что помещение ресторана построено в 2014 из инсиблока, облицовка — керамогранит, материал крыши — металлочерепица. В помещении газ, собственная скважина, центральное водоснабжение, теплый пол по всей площади ресторана. Также сказано, что ресторан продается со всем имеющимся профессиональным оборудованием и мебелью. Продается ресторан за 39 млн рублей. «Цезарь» уже выставляли на продажу в январе этого года. Тогда цена объекта была указана в 50 млн рублей.

В Челябинске снизили цену на ресторан «Цезарь», расположенный в Ленинском районе. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается действующий ресторан на 240 посадочных мест в Ленинском районе общей площадью 304 кв. м. Ресторан расположен: Челябинск, 5-я Электровозная ул., д. 2. На сегодняшний день это ресторан, который имеет своих постоянных клиентов, здесь регулярно проводятся крупные банкеты и мероприятия. В летнее время на территории стоят столики, есть возможность поставить шатер, работает фонтан. Также есть мансардный этаж без каких-либо перегородок площадью 200 кв. м, на площади которого можно организовать кальянную», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что помещение ресторана построено в 2014 из инсиблока, облицовка — керамогранит, материал крыши — металлочерепица. В помещении газ, собственная скважина, центральное водоснабжение, теплый пол по всей площади ресторана. Также сказано, что ресторан продается со всем имеющимся профессиональным оборудованием и мебелью. Продается ресторан за 39 млн рублей. «Цезарь» уже выставляли на продажу в январе этого года. Тогда цена объекта была указана в 50 млн рублей.