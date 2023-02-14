На курганца завели уголовное дело за украденный в супермаркете шампунь

Курганцу вынесли приговор за украденный в магазине шампунь Head and Shoulders

Мужчина попал под суд из-за украденного шампуня Head and Shoulders Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана попал под уголовную статью за украденный в магазине шампунь Head and Shoulders стоимостью около четырехсот рублей. Мужчина взял флакон в торговом зале магазина «Метрополис» и положил его в карман куртки, но был замечен охранником. Ранее несудимому курганцу назначили 100 часов обязательных работ. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Находясь в торговом зале магазина «Метрополис», воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил принадлежащие ООО «Компания «Метрополис» имущество. После чего положил шампунь в карман надетой на нем куртки и с места совершения преступления попытался скрыться, однако не смог довести свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудником охраны магазина», — указано в решении, опубликованном на сайте госоргана.

Смягчающих, как и отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд Кургана не установил. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Шампунь как вещественное доказательство вернули «Метрополису» только после вступления приговора в законную силу.