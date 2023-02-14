Пермяк смог увидеть сына только после обращения к судебным приставам

Житель Перми смог добиться встречи с сыном только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
«Несмотря на решение суда, где было указано, что отец имеет право видеться с ребенком, пермячка всячески отказывала бывшему супругу в этом. Предлогом были болезнь сына, его сильная занятость или отсутствие дома. Встреча близких родственников произошла только после того, как судебные приставы оштрафовали пермячку», — пояснили в УФССП по Пермскому краю.
Отец купил ребенку подарок и пришел к нему домой вместе с судебными приставами. Только после этого мальчик смог обнять родителя и пообщаться после долгой разлуки.
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