Пермяк смог увидеть сына только после обращения к судебным приставам

15 февраля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Мужчина вручил сыну подарок при встрече Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми смог добиться встречи с сыном только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства «Несмотря на решение суда, где было указано, что отец имеет право видеться с ребенком, пермячка всячески отказывала бывшему супругу в этом. Предлогом были болезнь сына, его сильная занятость или отсутствие дома. Встреча близких родственников произошла только после того, как судебные приставы оштрафовали пермячку», — пояснили в УФССП по Пермскому краю. Отец купил ребенку подарок и пришел к нему домой вместе с судебными приставами. Только после этого мальчик смог обнять родителя и пообщаться после долгой разлуки.

Житель Перми смог добиться встречи с сыном только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства «Несмотря на решение суда, где было указано, что отец имеет право видеться с ребенком, пермячка всячески отказывала бывшему супругу в этом. Предлогом были болезнь сына, его сильная занятость или отсутствие дома. Встреча близких родственников произошла только после того, как судебные приставы оштрафовали пермячку», — пояснили в УФССП по Пермскому краю. Отец купил ребенку подарок и пришел к нему домой вместе с судебными приставами. Только после этого мальчик смог обнять родителя и пообщаться после долгой разлуки.