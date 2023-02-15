Bloomberg: Россия увеличила экспорт ядерной энергии в 2022 году

С помощью торговли ядерным топливом и технологиями Россия усиливает мировое влияние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж выросли до самых высоких показателей за последние три года и поднялись более, чем на 20%. И это усиливает влияние России, сообщает американское агентство Bloomberg.

«Эксклюзивные данные о торговле, собранные британским Королевским институтом объединенных служб, показывают, что продажи российского ядерного топлива и технологий за рубежом выросли более чем на 20% в 2022 году», — указано в материале .



Согласно аналитической информации, опубликованной в США, закупки стран — членов Европейского союза достигли самого высокого уровня за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии этот бизнес процветает. «Торговля уже приносит много денег, но это еще не вся мера ее важности. Каждый раз, когда кремлевский атомный гигант ПАО „Росатом“ соглашается построить новый реактор, он фиксирует денежные потоки — и политическое влияние — на десятилетия вперед», — добавил Bloomberg.

«Это часть соперничества великих держав, в котором мы сейчас участвуем», — прокомментировал ситуацию директор по безопасности ядерной энергетики в Союзе обеспокоенных ученых в Вашингтоне Эдвин Лайман. По его мнению, российские лидеры «рассматривают ядерную торговлю как способ укрепить альянсы».



Европейские страны продолжают закупать ядерное топливо у РФ. Это единственный сектор российской экономики, которого не коснулись санкции. Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял: «Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений».