Министр Смирнов: обращение Куйвашева к Мишустину повлияет на тарифы для свердловчан

Обращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к федеральным властям с просьбой пересмотреть высокие тарифы на электроэнергию для жителей Среднего Урала в конечном счете приведет к их пересмотру в меньшую сторону. Однако насколько снизятся тарифы, пока неясно. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Пока неизвестно. Но цены точно будут ниже», — заявил Смирнов, отвечая на соответствующий вопрос о недавнем обращении Куйвашева к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Губернатор Свердловской области обратился к федеральным властям с просьбой снизить тариф на электроэнергию для жителей 13 февраля. По его мнению. необходимо снизить так называемую индикативную цену — одну из устанавливаемых ФАС составляющую конечного тарифа. Как стало известно URA.RU, тема подскочивших цен находится на контроле Куйвашева еще с середины января, тогда же он заручился поддержкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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