Министр Смирнов: обращение Куйвашева к Мишустину повлияет на тарифы для свердловчан

15 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

По мнению Николая Смирнова (слева) обращение губернатора не оставят без внимания Фото: Александр Мамаев © URA.RU Обращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к федеральным властям с просьбой пересмотреть высокие тарифы на электроэнергию для жителей Среднего Урала в конечном счете приведет к их пересмотру в меньшую сторону. Однако насколько снизятся тарифы, пока неясно. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Пока неизвестно. Но цены точно будут ниже», — заявил Смирнов, отвечая на соответствующий вопрос о недавнем обращении Куйвашева к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Губернатор Свердловской области обратился к федеральным властям с просьбой снизить тариф на электроэнергию для жителей 13 февраля. По его мнению. необходимо снизить так называемую индикативную цену — одну из устанавливаемых ФАС составляющую конечного тарифа. Как стало известно URA.RU, тема подскочивших цен находится на контроле Куйвашева еще с середины января, тогда же он заручился поддержкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Обращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к федеральным властям с просьбой пересмотреть высокие тарифы на электроэнергию для жителей Среднего Урала в конечном счете приведет к их пересмотру в меньшую сторону. Однако насколько снизятся тарифы, пока неясно. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Пока неизвестно. Но цены точно будут ниже», — заявил Смирнов, отвечая на соответствующий вопрос о недавнем обращении Куйвашева к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Губернатор Свердловской области обратился к федеральным властям с просьбой снизить тариф на электроэнергию для жителей 13 февраля. По его мнению. необходимо снизить так называемую индикативную цену — одну из устанавливаемых ФАС составляющую конечного тарифа. Как стало известно URA.RU, тема подскочивших цен находится на контроле Куйвашева еще с середины января, тогда же он заручился поддержкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.