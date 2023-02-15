У 15 депутатов выявили вирус перед посланием Путина

Депутат Парфенов: перед посланием Путина Федеральному Собранию у 15 депутатов выявили коронавирус

15 февраля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Коронавирус выявили у 15 из 370 депутатов перед посланием президента Владимира Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU У 15 из 370 депутатов Госдумы РФ, сдавших тест на коронавирус перед посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию, выявили положительный результат. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. «Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», — написал Денис Парфенов. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Послание президента Владимира Путина состоится 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, ожидается митинг-концерт в Лужниках. В Кремле отказали в аккредитации на мероприятие журналистам, представляющим недружественные страны, передает Nation News.

У 15 из 370 депутатов Госдумы РФ, сдавших тест на коронавирус перед посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию, выявили положительный результат. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. «Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», — написал Денис Парфенов. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Послание президента Владимира Путина состоится 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, ожидается митинг-концерт в Лужниках. В Кремле отказали в аккредитации на мероприятие журналистам, представляющим недружественные страны, передает Nation News.