У 15 депутатов выявили вирус перед посланием Путина

У 15 из 370 депутатов Госдумы РФ, сдавших тест на коронавирус перед посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию, выявили положительный результат. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.
«Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», — написал Денис Парфенов. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Послание президента Владимира Путина состоится 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, ожидается митинг-концерт в Лужниках. В Кремле отказали в аккредитации на мероприятие журналистам, представляющим недружественные страны, передает Nation News.
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