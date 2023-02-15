Свердловский губернатор обсудил взаимодействие с журналистами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил работу представителей медиа с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области», — заявил глава региона.
В свою очередь, Соловьев отметил, что свердловское отделение Союза журналистов ежегодно входит в топ-20 подразделений. «Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше», — заявил Соловьев.
В ближайшие дни председатель Союза журналистов России посетит отчетно-выборную конференцию Свердловского творческого союза журналистов. 16 февраля у него запланирована встреча со студентами факультета журналистики Уральского федерального университета.
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