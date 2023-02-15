Свердловский губернатор обсудил взаимодействие с журналистами

Свердловский губернатор встретился с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

15 февраля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Соловьев и Куйвашев уверены, что взаимодействие журналистов и политиков будет плодотворным Фото: департамент информационной политики Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил работу представителей медиа с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области», — заявил глава региона. В свою очередь, Соловьев отметил, что свердловское отделение Союза журналистов ежегодно входит в топ-20 подразделений. «Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше», — заявил Соловьев. В ближайшие дни председатель Союза журналистов России посетит отчетно-выборную конференцию Свердловского творческого союза журналистов. 16 февраля у него запланирована встреча со студентами факультета журналистики Уральского федерального университета.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил работу представителей медиа с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области», — заявил глава региона. В свою очередь, Соловьев отметил, что свердловское отделение Союза журналистов ежегодно входит в топ-20 подразделений. «Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше», — заявил Соловьев. В ближайшие дни председатель Союза журналистов России посетит отчетно-выборную конференцию Свердловского творческого союза журналистов. 16 февраля у него запланирована встреча со студентами факультета журналистики Уральского федерального университета.