Свердловский губернатор обсудил взаимодействие с журналистами

Свердловский губернатор встретился с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым
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Соловьев и Куйвашев уверены, что взаимодействие журналистов и политиков будет плодотворным Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил работу представителей медиа с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области», — заявил глава региона.

В свою очередь, Соловьев отметил, что свердловское отделение Союза журналистов ежегодно входит в топ-20 подразделений. «Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше», — заявил Соловьев.

В ближайшие дни председатель Союза журналистов России посетит отчетно-выборную конференцию Свердловского творческого союза журналистов. 16 февраля у него запланирована встреча со студентами факультета журналистики Уральского федерального университета.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил работу представителей медиа с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области», — заявил глава региона. В свою очередь, Соловьев отметил, что свердловское отделение Союза журналистов ежегодно входит в топ-20 подразделений. «Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше», — заявил Соловьев. В ближайшие дни председатель Союза журналистов России посетит отчетно-выборную конференцию Свердловского творческого союза журналистов. 16 февраля у него запланирована встреча со студентами факультета журналистики Уральского федерального университета.
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