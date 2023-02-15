Азербайджанская диаспора в Перми отправила гуманитарный груз в Турцию

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Пострадавшим в Турции отправили палатки и обогреватели Фото:

Община азербайджанцев, живущих в Перми, отправила гуманитарную помощь пострадавшим в землетрясении в Турции. Председатель организации Чингиз Исаев выразил благодарность соотечественникам, которые приняли активное участие в сборе помощи.

«Под руководством председателя региональной общественной организации „Национально-культурная автономия азербайджанцев Пермского края“ Чингиза Исаева в Генеральное консульство Турции в Казани была отправлена гуманитарная помощь. А именно: палатки и обогреватели на сумму 1,5 млн рублей», — пишет информационное агентство Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия составило более 35 тысяч человек. Россия оказывает помощь пострадавшим с 7 февраля.

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Община азербайджанцев, живущих в Перми, отправила гуманитарную помощь пострадавшим в землетрясении в Турции. Председатель организации Чингиз Исаев выразил благодарность соотечественникам, которые приняли активное участие в сборе помощи. «Под руководством председателя региональной общественной организации „Национально-культурная автономия азербайджанцев Пермского края“ Чингиза Исаева в Генеральное консульство Турции в Казани была отправлена гуманитарная помощь. А именно: палатки и обогреватели на сумму 1,5 млн рублей», — пишет информационное агентство Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой. Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия составило более 35 тысяч человек. Россия оказывает помощь пострадавшим с 7 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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