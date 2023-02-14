Тюмень накроет ледяной дождь

Из-за ледяного дождя к утру 16 февраля на дорогах и тротуарах ожидается гололед
В ночь с 15 на 16 февраля в Тюмени будет идти ледяной дождь и наблюдаться туман. Об этом сообщает Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Тюмень, 16 февраля. Желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении. Остается в силе до 8:00», — говорится в сводке метеорологов.
Также тюменцам предсказывают надвигающийся туман. Оба опасных погодных явления начнутся в районе 22:00 15 февраля и продлятся до утра следующего дня.
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