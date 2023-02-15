Власти в городе ХМАО взялись за решение проблем дачников

Мэр из ХМАО провел встречу с дачниками для решения их проблем

16 февраля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Собственники дачных участков озвучили свои основные проблемы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев провел встречу с собственниками дачных участков для обсуждения проблемных вопросов и путей их решения. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Провел встречу с собственниками дачных участков. Главные темы для обсуждения: освещение территорий садов и огородов, организация системы пассажирских перевозок, дороги и проезды, газификация, обращение с твердыми коммунальными отходами и безнадзорные животные», — говорится в сообщении. Ямашев отметил, что для решения вопроса с пасажирскими перевозками в летнее время, власти готовы организовать дополнительный маршрут и сократить интервал движения. На просьбу горожан увеличить пункты сбора ТКО на территории садов и огородов, мэр сообщил, что работы ведутся, каждая заявка рассматривается индивидуально. По всем остальным вопросам глава Нягани также дал пояснения и озвучил в каком направлении нужно двигаться для их решения. Ранее URA.RU сообщало, что представители «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС) обсудили с дачниками накопившиеся проблемы электроснабжения садовых товариществ города. По итогам проведения первой плодотворной встречи коллегиально было принято решение, что круглые столы с председателями дачных кооперативов будут проводиться на регулярной основе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев провел встречу с собственниками дачных участков для обсуждения проблемных вопросов и путей их решения. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Провел встречу с собственниками дачных участков. Главные темы для обсуждения: освещение территорий садов и огородов, организация системы пассажирских перевозок, дороги и проезды, газификация, обращение с твердыми коммунальными отходами и безнадзорные животные», — говорится в сообщении. Ямашев отметил, что для решения вопроса с пасажирскими перевозками в летнее время, власти готовы организовать дополнительный маршрут и сократить интервал движения. На просьбу горожан увеличить пункты сбора ТКО на территории садов и огородов, мэр сообщил, что работы ведутся, каждая заявка рассматривается индивидуально. По всем остальным вопросам глава Нягани также дал пояснения и озвучил в каком направлении нужно двигаться для их решения. Ранее URA.RU сообщало, что представители «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС) обсудили с дачниками накопившиеся проблемы электроснабжения садовых товариществ города. По итогам проведения первой плодотворной встречи коллегиально было принято решение, что круглые столы с председателями дачных кооперативов будут проводиться на регулярной основе.