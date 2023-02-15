15 февраля 2023
14 февраля 2023

Тюменец избил знакомого металлической трубой по голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Нескольких ударов кулаками, по мнению обвиняемого, пострадавшему оказалось недостаточно Фото:

В Тюмени осудили мужчину, который избил человека кулаками и металлической трубой. От этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Драка возникла на фоне личной неприязни.

«Мужчина нанес не менее двух ударов кулаком по лицу потерпевшего и не менее двух ударов металлической трубой, по голове, когда тот от него убегал. От этих ударов у потерпевшего возникли множественные переломы костей лица, раны, гематомы и кровоизлияние в мозг, которые причинили его здоровью тяжкий вред», — говорится в сообщении.

На суде обвиняемый свою вину признал полностью. Мужчина пояснил, что совершил преступление, так как потерпевший угрожал ему лично и всем окружающим с помощью ножа и топора. За нападение тюменца осудили на 3 года и 4 месяца лишения свободы условно.

Ранее URA.RU рассказало о том, как житель Тюмени избил приятеля во время застолья. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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В Тюмени осудили мужчину, который избил человека кулаками и металлической трубой. От этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Драка возникла на фоне личной неприязни. «Мужчина нанес не менее двух ударов кулаком по лицу потерпевшего и не менее двух ударов металлической трубой, по голове, когда тот от него убегал. От этих ударов у потерпевшего возникли множественные переломы костей лица, раны, гематомы и кровоизлияние в мозг, которые причинили его здоровью тяжкий вред», — говорится в сообщении. На суде обвиняемый свою вину признал полностью. Мужчина пояснил, что совершил преступление, так как потерпевший угрожал ему лично и всем окружающим с помощью ножа и топора. За нападение тюменца осудили на 3 года и 4 месяца лишения свободы условно. Ранее URA.RU рассказало о том, как житель Тюмени избил приятеля во время застолья. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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