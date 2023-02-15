Тюменец избил знакомого металлической трубой по голове

В Тюмени осудили мужчину, который избил человека кулаками и металлической трубой. От этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Драка возникла на фоне личной неприязни.
«Мужчина нанес не менее двух ударов кулаком по лицу потерпевшего и не менее двух ударов металлической трубой, по голове, когда тот от него убегал. От этих ударов у потерпевшего возникли множественные переломы костей лица, раны, гематомы и кровоизлияние в мозг, которые причинили его здоровью тяжкий вред», — говорится в сообщении.
На суде обвиняемый свою вину признал полностью. Мужчина пояснил, что совершил преступление, так как потерпевший угрожал ему лично и всем окружающим с помощью ножа и топора. За нападение тюменца осудили на 3 года и 4 месяца лишения свободы условно.
Ранее URA.RU рассказало о том, как житель Тюмени избил приятеля во время застолья. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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