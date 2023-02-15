Дороги перекрою для проведения мероприятия «МетеоритФЕСТ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 18 февраля перекроют движение транспорта на улице Ленина возле главного корпуса ЮУрГУ, чтобы провести «МетеоритФЕСТ». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«18 февраля на площади напротив главного корпуса ЮУрГУ будет проводиться „МетеоритФЕСТ“. Поэтому 17 февраля перекроют движение транспорта по Институтскому переулку, а 18 февраля — на улице Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов. Общественный транспорт пустят в объезд», — сообщили в пресс-службе.

Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в Челябинске в государственном краеведческом музее. В память об этом событии власти города организуют «МетеоритФЕСТ».