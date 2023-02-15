15 февраля 2023

В Челябинске перекроют движение в центре города. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорит, возвращение недостающего фрагмента в Челябинский краеведческий музей. Челябинск, метеорит
Дороги перекрою для проведения мероприятия «МетеоритФЕСТ» Фото:

В Челябинске 18 февраля перекроют движение транспорта на улице Ленина возле главного корпуса ЮУрГУ, чтобы провести «МетеоритФЕСТ». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«18 февраля на площади напротив главного корпуса ЮУрГУ будет проводиться „МетеоритФЕСТ“. Поэтому 17 февраля перекроют движение транспорта по Институтскому переулку, а 18 февраля — на улице Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов. Общественный транспорт пустят в объезд», — сообщили в пресс-службе.

Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в Челябинске в государственном краеведческом музее. В память об этом событии власти города организуют «МетеоритФЕСТ».

Общественный транспорт 18 февраля будет двигаться в объезд
Фото:

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В Челябинске 18 февраля перекроют движение транспорта на улице Ленина возле главного корпуса ЮУрГУ, чтобы провести «МетеоритФЕСТ». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «18 февраля на площади напротив главного корпуса ЮУрГУ будет проводиться „МетеоритФЕСТ“. Поэтому 17 февраля перекроют движение транспорта по Институтскому переулку, а 18 февраля — на улице Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов. Общественный транспорт пустят в объезд», — сообщили в пресс-службе. Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в Челябинске в государственном краеведческом музее. В память об этом событии власти города организуют «МетеоритФЕСТ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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