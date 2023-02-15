Пермяки ждут потепления и прихода весны
В пермских парках жители заметили распустившуюся вербу. Фотографиями пермяки делятся в соцсетях. Согласно народным приметам, распускающаяся верба означает приближение весны.
«А в Закамске распустилась верба. В парке пенсионеров», — пишут пермяки.
Обычно верба распускается ранней весной — в конце марте или начале апреля. Есть поверье, что если это случилось зимой, то в наступившем году можно ждать богатый урожай яровых.
Приближение весны предсказали и пермские еноты, которые вышли из своего убежища после спячки. Это так же означает, что весна — уже не за горами.
Пермячка сфотографировала веточки, которые принесла домой
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