Пермяки получили знак, что весна близко. Фото

Пермяки заметили распустившуюся вербу в парке

16 февраля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Пермяки ждут потепления и прихода весны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермских парках жители заметили распустившуюся вербу. Фотографиями пермяки делятся в соцсетях. Согласно народным приметам, распускающаяся верба означает приближение весны. «А в Закамске распустилась верба. В парке пенсионеров», — пишут пермяки. Обычно верба распускается ранней весной — в конце марте или начале апреля. Есть поверье, что если это случилось зимой, то в наступившем году можно ждать богатый урожай яровых. Приближение весны предсказали и пермские еноты, которые вышли из своего убежища после спячки. Это так же означает, что весна — уже не за горами. Пермячка сфотографировала веточки, которые принесла домой Ирина Воздвиженская / vk.com

В пермских парках жители заметили распустившуюся вербу. Фотографиями пермяки делятся в соцсетях. Согласно народным приметам, распускающаяся верба означает приближение весны. «А в Закамске распустилась верба. В парке пенсионеров», — пишут пермяки. Обычно верба распускается ранней весной — в конце марте или начале апреля. Есть поверье, что если это случилось зимой, то в наступившем году можно ждать богатый урожай яровых. Приближение весны предсказали и пермские еноты, которые вышли из своего убежища после спячки. Это так же означает, что весна — уже не за горами.