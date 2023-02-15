15 февраля 2023

Пермяки получили знак, что весна близко. Фото

Пермяки заметили распустившуюся вербу в парке
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки ждут потепления и прихода весны Фото:

В пермских парках жители заметили распустившуюся вербу. Фотографиями пермяки делятся в соцсетях. Согласно народным приметам, распускающаяся верба означает приближение весны.

«А в Закамске распустилась верба. В парке пенсионеров», — пишут пермяки.

Обычно верба распускается ранней весной — в конце марте или начале апреля. Есть поверье, что если это случилось зимой, то в наступившем году можно ждать богатый урожай яровых.

Приближение весны предсказали и пермские еноты, которые вышли из своего убежища после спячки. Это так же означает, что весна — уже не за горами.

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В пермских парках жители заметили распустившуюся вербу. Фотографиями пермяки делятся в соцсетях. Согласно народным приметам, распускающаяся верба означает приближение весны. «А в Закамске распустилась верба. В парке пенсионеров», — пишут пермяки. Обычно верба распускается ранней весной — в конце марте или начале апреля. Есть поверье, что если это случилось зимой, то в наступившем году можно ждать богатый урожай яровых. Приближение весны предсказали и пермские еноты, которые вышли из своего убежища после спячки. Это так же означает, что весна — уже не за горами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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