Глава Екатеринбурга нашел дополнительные деньги на «Ночь музыки» и STENOGRAFFIA

Ранее «Ночь музыки» получила 38 миллионов рублей из федерального бюджета Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургские фестивали «Ночь музыки» и STENOGRAFFIA получат дополнительную поддержку от правительства и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Кроме этого, организация финансово поучаствует в отчистке акватории Исети, Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Патрушихинского прудов. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Дополнительную поддержку получат „Ночь музыки“ и фестиваль STENOGRAFFIA, в микрорайонах города пройдет множество культурных и спортивных мероприятий», — заявил Орлов. Также он добавил, что будут почищены акватории Исети, Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Патрушихинского прудов.

Все это стало возможным благодаря поддержке ВЭБ.РФ и программе «Пять шагов для городов», которая занимается улучшением городской среды. «Так, этим летом на углу улиц Ферганской и Агрономической будет оборудован „карманный парк“. И такие уютные уголки появятся в разных частях города, в том числе и в поселке Шувакиш», — рассказал глава города.

В программе «Пять шагов для городов» фигурирует 21 проект. Список может пополняться, предложения принимаются от всех жителей города на личную почту мэра Екатеринбурга: glava@ekadm.ru.

В настоящий момент фестиваль «Ночь музыки» уже получил президентский грант в размере 2,2 млн рублей. Кроме этого, председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил 38 млн рублей из федерального бюджета ради проведения музыкального мероприятия в Екатеринбурге.