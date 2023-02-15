15 февраля 2023

Utair запускает новые авиарейсы в ХМАО

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Гражданская авиация. архив, Боинг 737-500, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково
Utair возобновляет рейсы по направлению «Москва — Нижневартовск» Фото:

Авиакомпания Utair с 1 марта возобновляет рейсы по направлению «Москва — Нижневартовск». Об этом рассказали в официальном канале городской администрации «Нижневартовск | Официально».

«Utair возвращает рейс из Москвы в Нижневартовск. Полеты начнутся с 1 марта. Рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет из аэропорта „Внуково“ — в 23 часа 45 минут. Вылет из Нижневартовска — в 6 часов 30 минут», — сказано в сообщении. Авиакомпания уже открыла продажи билетов по данному направлению.

Ранее URA.RU писало, что стоимость билетов на рейсы Utair из Тюмени в ХМАО выросла почти вдвое. Так, цена авиабилетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск авиакомпании за 9 месяцев выросла с 6 до 10 тысяч рублей.

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Авиакомпания Utair с 1 марта возобновляет рейсы по направлению «Москва — Нижневартовск». Об этом рассказали в официальном канале городской администрации «Нижневартовск | Официально». «Utair возвращает рейс из Москвы в Нижневартовск. Полеты начнутся с 1 марта. Рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет из аэропорта „Внуково“ — в 23 часа 45 минут. Вылет из Нижневартовска — в 6 часов 30 минут», — сказано в сообщении. Авиакомпания уже открыла продажи билетов по данному направлению. Ранее URA.RU писало, что стоимость билетов на рейсы Utair из Тюмени в ХМАО выросла почти вдвое. Так, цена авиабилетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск авиакомпании за 9 месяцев выросла с 6 до 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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