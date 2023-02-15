О встрече сообщил сенатор Сергей Муратов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов провел встречу с сирийским послом Башаром Джаафари. Об этом Муратов написал в своем telegram-канале.

«Провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Во встрече также приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным советом Сирии, сенаторы Екатерина Алтабаева, Вадим Деньгин, Крым Казаноков, Сергей Колбин и Маргарита Павлова», — рассказал Муратов.

Джаафари передал сенаторам благодарность за помощь в ликвидации последствий прошедшего землетрясения, которое затронуло Турцию и Сирию. Во время встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности. «На встрече пришли к выводу, что сотрудничество между странами будет продолжаться по всему спектру российско-сирийских отношений», — добавил Муратов.

Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством стран Фото: telegram-канал Сергея Муратова