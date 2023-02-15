15 февраля 2023

Курганский сенатор Муратов встретился с сирийским послом. Фото

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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
О встрече сообщил сенатор Сергей Муратов (архивное фото) Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов провел встречу с сирийским послом Башаром Джаафари. Об этом Муратов написал в своем telegram-канале.

«Провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Во встрече также приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным советом Сирии, сенаторы Екатерина Алтабаева, Вадим Деньгин, Крым Казаноков, Сергей Колбин и Маргарита Павлова», — рассказал Муратов.

Джаафари передал сенаторам благодарность за помощь в ликвидации последствий прошедшего землетрясения, которое затронуло Турцию и Сирию. Во время встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности. «На встрече пришли к выводу, что сотрудничество между странами будет продолжаться по всему спектру российско-сирийских отношений», — добавил Муратов.

Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством стран
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На встрече присутствовали и другие сенаторы
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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов провел встречу с сирийским послом Башаром Джаафари. Об этом Муратов написал в своем telegram-канале. «Провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Во встрече также приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным советом Сирии, сенаторы Екатерина Алтабаева, Вадим Деньгин, Крым Казаноков, Сергей Колбин и Маргарита Павлова», — рассказал Муратов. Джаафари передал сенаторам благодарность за помощь в ликвидации последствий прошедшего землетрясения, которое затронуло Турцию и Сирию. Во время встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности. «На встрече пришли к выводу, что сотрудничество между странами будет продолжаться по всему спектру российско-сирийских отношений», — добавил Муратов.
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