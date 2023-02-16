Нижегородский метзавод отсудил десятки миллионов у семейной фирмы челябинского экс-губернатора

Семейной компании экс-губернатора присудили выплату штрафа за несделанные в срок работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании ПО «Монтажник» семьи бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского придется заплатить штраф метзаводу из Выксы (Нижегородская область) суммой свыше 31 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Взыскать с АО „ПО Монтажник“ в пользу АО „Выксунский металлургический завод“ 31 млн 895 тысяч рублей штрафа по договору строительного подряда от 28 октября 2019 года. Отказать в удовлетворении остальной части иска», — говорится в решении суда.

Иск подан в связи с невыполнением «Монтажником» в срок оговоренного объема работ. Подрядчик обязался устроить фундаменты под оборудование трубопрокатного цеха. Общая стоимость работ по договору составила 353,3 млн рублей. Однако работа застопорилась, и металлурги досрочно контракт разорвали, потребовав выплатить штраф.

«Суд взыскал более 90% заявленной суммы. Ждем, когда решение вступит в законную силу», — заявили URA.RU в пресс-службе метзавода.

Заказчик настаивал на выплате 10% суммы контракта, но суд эту сумму снизил почти на 1,6 млн рублей. Истец рассчитывал получить 10% от всей суммы контракта. В итоге ему постановили вернуть 10% от суммы невыполненных работ. Решение в течение месяца может быть обжаловано.

Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2018 году. С тех пор бывший директор компании Алексей Павлюк осужден за мошенничество. Сама фирма осенью 2020 года признана банкротом. Кредиторы пытаются взыскать с предприятия порядка двух миллиардов рублей. В феврале «Монтажник» обратился в суд с тем, чтобы банкротом признали теперь уже экс-губернатора Дубровского. Представители ПО «Монтажник» на звонки не ответили.