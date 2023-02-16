Патрушев обвинил США в гибели украинцев

16 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев высказался об ответственности Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США виноваты в смерти украинцев в ходе боевых действий, так как спровоцировали конфликт. Об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Обратили внимание на поздравление, направленное президентом США руководству Сербии в связи с Днем ее государственности. При этом [президент США Джо] Байден умолчал, что украинцы гибнут именно по вине США и Запада, спровоцировавших военный конфликт между двумя братскими народами», — приводит слова Патрушева корреспондент URA.RU. По его словам, в поздравлении было лицемерным призывать Россию к ответу за конфликт на Украине. Он отметил, что из-за политики Запада к ним больше нет доверия. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Челябинск 16 февраля. В пресс-службе аппарата ведомства сообщили, что он проведет совещание по вопросам национальной безопасности, на котором будет поднять вопрос технологического суверенитета России. Во время визита Патрушев посетил с инспекцией машиностроительный завод из группы АО «КОНАР». Его сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

США виноваты в смерти украинцев в ходе боевых действий, так как спровоцировали конфликт. Об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Обратили внимание на поздравление, направленное президентом США руководству Сербии в связи с Днем ее государственности. При этом [президент США Джо] Байден умолчал, что украинцы гибнут именно по вине США и Запада, спровоцировавших военный конфликт между двумя братскими народами», — приводит слова Патрушева корреспондент URA.RU. По его словам, в поздравлении было лицемерным призывать Россию к ответу за конфликт на Украине. Он отметил, что из-за политики Запада к ним больше нет доверия. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Челябинск 16 февраля. В пресс-службе аппарата ведомства сообщили, что он проведет совещание по вопросам национальной безопасности, на котором будет поднять вопрос технологического суверенитета России. Во время визита Патрушев посетил с инспекцией машиностроительный завод из группы АО «КОНАР». Его сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.