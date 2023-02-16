Губернатор Махонин назвал уникальную территорию в Пермском крае

Губернатор Дмитрий Махонин отчитался о поездке в Чайковский

Дмитрий Махонин назвал Чайковский уникальным промышленным округом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чайковский в Пермском крае — уникальный город по части промышленности, где сосредоточены стратегические предприятия для страны и края. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин по итогам рабочей поездки в территорию. Подписчикам в своем telegram-канале он рассказал о местных предприятиях и их вкладе в российскую экономику.

«По части промышленности это уникальный округ. „ЭРИС“ входит в тройку лидеров среди производителей газоанализаторов в России. Без их продукции не могут обойтись нефтегазовые компании в 20 странах мира. Постоянно наращивают объемы, в том числе благодаря тому, что все разработки призваны заменить импортные. „Адонис“ выпускает более 1500 насосов в год и около 250 изделий для Центробанка. Насосы из Чайковского используют такие крупные компании, как „Роснефть“, „Башнефть“, РЖД», — написал Махонин в telegram-канале.

Также он привел в пример градообразующее предприятие «Уралоргсинтез», отметив, что это один из ключевых нефтехимических заводов края, где работает почти тысяча человек. Махонин уточнил, что край помогает модернизировать производство и закупать современное оборудование. «Будем продолжать сотрудничество и оказывать поддержку промышленникам в реализации их планов», — резюмировал губернатор.