16 февраля 2023
15 февраля 2023

Жительницу ЯНАО напугала мышь в сетевом магазине

Жительница Губкинского сообщила о мышах в магазине «Монетка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Губкинского рассказала о мышах в магазине «Монетка» Фото:

Жительницу Губкинского (ЯНАО) Ольгу Бондарчук напугала мышь, бегающая по фруктам в магазине «Монетка». Об этом она написала в комментарии под постом в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Захожу в Пятом микрорайоне в магазин «Монетка», смотрю — по яблокам прыгает мышь. Зову администратора, его ответ ошеломил: «Да это еще ничего, при открытии они [мыши] тут пешком ходили», — написала Ольга Бондарчук в социальной сети.

Корреспондент URA.RU направил запросы в окружной Роспотребнадзор и в пресс-службу магазина с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница ЯНАО нашла мышь в детском питании. Женщина обнаружила мышь в банке пюре популярной торговой марки.

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Жительницу Губкинского (ЯНАО) Ольгу Бондарчук напугала мышь, бегающая по фруктам в магазине «Монетка». Об этом она написала в комментарии под постом в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте». «Захожу в Пятом микрорайоне в магазин «Монетка», смотрю — по яблокам прыгает мышь. Зову администратора, его ответ ошеломил: «Да это еще ничего, при открытии они [мыши] тут пешком ходили», — написала Ольга Бондарчук в социальной сети. Корреспондент URA.RU направил запросы в окружной Роспотребнадзор и в пресс-службу магазина с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жительница ЯНАО нашла мышь в детском питании. Женщина обнаружила мышь в банке пюре популярной торговой марки.
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