16 февраля 2023

В Челябинске демонтируют главный ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
Ледовый городок демонтируют 20 февраля Фото:

В Челябинске демонтируют ледовый городок на площади Революции. О том, что демонтаж пройдет 20 февраля, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В понедельник, 20 февраля, начнется демонтаж главного ледового городка на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы его посетить», — уточнили в пресс-службе.

Главную елку Челябинска мэр Наталья Котова открыла 28 декабря. Все скульптуры городка объединила тема «Ледяного аквариума».

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске демонтируют ледовый городок на площади Революции. О том, что демонтаж пройдет 20 февраля, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В понедельник, 20 февраля, начнется демонтаж главного ледового городка на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы его посетить», — уточнили в пресс-службе. Главную елку Челябинска мэр Наталья Котова открыла 28 декабря. Все скульптуры городка объединила тема «Ледяного аквариума».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...