В Челябинске демонтируют главный ледовый городок

Ледовый городок демонтируют 20 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске демонтируют ледовый городок на площади Революции. О том, что демонтаж пройдет 20 февраля, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В понедельник, 20 февраля, начнется демонтаж главного ледового городка на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы его посетить», — уточнили в пресс-службе.

Главную елку Челябинска мэр Наталья Котова открыла 28 декабря. Все скульптуры городка объединила тема «Ледяного аквариума».