16 февраля 2023

В Кургане вернули ежедневные авиарейсы в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, летное поле, аэродром, самолет, борт самолета
Ранее были отменены рейсы в Москву, которые выполнялись по средам Фото:

Рейсы из Москвы в Курган и обратно спустя месяц вновь стали ежедневными. Информация о рейсах размещена на сайте авиакомпании Nordstar, отвечающей за маршрут.

«Москва — Курган, 22 февраля [среда] — 8200 рублей. Курган — Москва, 22 февраля — 6700 рублей», — указано на сайте. Стоимость билетов на более поздние даты ниже. Самые дешевые из них стоят 4200 рублей.

Ранее представители аэропорта Кургана сообщали, что рейсы из Москвы в Курган и обратно, которые выполнялись по средам, отменили на период с 18 января до 15 марта. URA.RU направляло в Nordstar запрос по теме, но ответ не был получен. Также до 25 марта были отмены субботние рейсы из Кургана в Сочи. В компании Nordwind, отвечающей за рейс, URA.RU объясняли, что это связано с низкой загрузкой рейса.

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Рейсы из Москвы в Курган и обратно спустя месяц вновь стали ежедневными. Информация о рейсах размещена на сайте авиакомпании Nordstar, отвечающей за маршрут. «Москва — Курган, 22 февраля [среда] — 8200 рублей. Курган — Москва, 22 февраля — 6700 рублей», — указано на сайте. Стоимость билетов на более поздние даты ниже. Самые дешевые из них стоят 4200 рублей. Ранее представители аэропорта Кургана сообщали, что рейсы из Москвы в Курган и обратно, которые выполнялись по средам, отменили на период с 18 января до 15 марта. URA.RU направляло в Nordstar запрос по теме, но ответ не был получен. Также до 25 марта были отмены субботние рейсы из Кургана в Сочи. В компании Nordwind, отвечающей за рейс, URA.RU объясняли, что это связано с низкой загрузкой рейса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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