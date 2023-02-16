В Кургане вернули ежедневные авиарейсы в Москву

17 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Ранее были отменены рейсы в Москву, которые выполнялись по средам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейсы из Москвы в Курган и обратно спустя месяц вновь стали ежедневными. Информация о рейсах размещена на сайте авиакомпании Nordstar, отвечающей за маршрут. «Москва — Курган, 22 февраля [среда] — 8200 рублей. Курган — Москва, 22 февраля — 6700 рублей», — указано на сайте. Стоимость билетов на более поздние даты ниже. Самые дешевые из них стоят 4200 рублей. Ранее представители аэропорта Кургана сообщали, что рейсы из Москвы в Курган и обратно, которые выполнялись по средам, отменили на период с 18 января до 15 марта. URA.RU направляло в Nordstar запрос по теме, но ответ не был получен. Также до 25 марта были отмены субботние рейсы из Кургана в Сочи. В компании Nordwind, отвечающей за рейс, URA.RU объясняли, что это связано с низкой загрузкой рейса.

Рейсы из Москвы в Курган и обратно спустя месяц вновь стали ежедневными. Информация о рейсах размещена на сайте авиакомпании Nordstar, отвечающей за маршрут. «Москва — Курган, 22 февраля [среда] — 8200 рублей. Курган — Москва, 22 февраля — 6700 рублей», — указано на сайте. Стоимость билетов на более поздние даты ниже. Самые дешевые из них стоят 4200 рублей. Ранее представители аэропорта Кургана сообщали, что рейсы из Москвы в Курган и обратно, которые выполнялись по средам, отменили на период с 18 января до 15 марта. URA.RU направляло в Nordstar запрос по теме, но ответ не был получен. Также до 25 марта были отмены субботние рейсы из Кургана в Сочи. В компании Nordwind, отвечающей за рейс, URA.RU объясняли, что это связано с низкой загрузкой рейса.