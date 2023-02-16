У половины проверенных пермских мясных магазинов и предприятий найдены нарушения

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому нашли различные нарушения в половине проверенных мясокомбинатов и магазинов, торгующих мясной продукцией. Таковы данные работы ведомства за 2022 год, опубликованные на его сайте.
«Специалистами Управления проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 50 субъектов и 54 объектов, занятых производством и оборотом мясных продуктов. Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий», — говорится в сообщении.
Среди основных нарушений: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки, требований к содержанию производственных и складских помещений, допуск работников, не прошедших медосмотры. За год из оборота изъяли 2,224 тонны мясной продукции. Бизнесменов оштрафовали на 163,5 тысячи рублей.
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