16 февраля 2023

У половины проверенных пермских мясных магазинов и предприятий найдены нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, покупатели, мясо, продуктовый магазин
За качеством мяса на прилавках следят в Роспотребнадзоре Фото:

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому нашли различные нарушения в половине проверенных мясокомбинатов и магазинов, торгующих мясной продукцией. Таковы данные работы ведомства за 2022 год, опубликованные на его сайте.

«Специалистами Управления проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 50 субъектов и 54 объектов, занятых производством и оборотом мясных продуктов. Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий», — говорится в сообщении.

Среди основных нарушений: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки, требований к содержанию производственных и складских помещений, допуск работников, не прошедших медосмотры. За год из оборота изъяли 2,224 тонны мясной продукции. Бизнесменов оштрафовали на 163,5 тысячи рублей.

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому нашли различные нарушения в половине проверенных мясокомбинатов и магазинов, торгующих мясной продукцией. Таковы данные работы ведомства за 2022 год, опубликованные на его сайте. «Специалистами Управления проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 50 субъектов и 54 объектов, занятых производством и оборотом мясных продуктов. Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий», — говорится в сообщении. Среди основных нарушений: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки, требований к содержанию производственных и складских помещений, допуск работников, не прошедших медосмотры. За год из оборота изъяли 2,224 тонны мясной продукции. Бизнесменов оштрафовали на 163,5 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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