Жители Березников пожаловались на едкий запах в городе

Также горожане пожаловались на смог в городе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на запах гари и смог в городе. Об этом горожане написали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». По мнению березниковцев, запах распространяется из-за горящего мусора или заводов.

«А что у нас в городе происходит с воздухом? Жуткая загазованность» — пишет автор публикации.

В комментариях пользователи пишут, что тоже заметили запах гари и смог на улице. «Сегодня ночью, в четвертом часу проснулся, от сильного запаха гари. Пришлось закрыть форточки. Давно такого не было», «И правда наблюдается какой-то смог», «Дышать не возможно», — пишут березниковцы. Некоторые считают, что запах идет от горящего мусорного полигона: «Свалка городская горит походу», «Опять мусор жгут». Другие думают, что запах исходит от местных заводов: «Весь выхлоп с „Азотки“, из-за разницы температур прижимается к земле», «Пепельницей воняет жутко, пахнет особенно ближе к азотке и соде».

Также на едкий запах и туман жалуются жители соседнего Соликамска. Горожане сообщают, что из-за тумана в городе не видно ничего дальше десяти метров.

Это не первый раз, когда жители города замечают едкий запах по всему городу. Периодически березниковцы жалуются на плохую атмосферу. Так весной прошлого года горожане задыхались от смога, который пришел в край из-за лесных пожаров в Курганской области.