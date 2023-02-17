Польша готова закрыть последний пункт пропуска с Белоруссией

17 февраля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Польша закроет последний КПП у границы с Белоруссией, если того потребует ситуация, сказал Павел Яблоньский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Польша готова закрыть последний пропускной пункт на границе с Белоруссией, если того будет требовать ситуация. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский. «Такой шаг (закрытие КПП) будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал Павел Яблоньский. Его слова приводит RMF FM . Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Польши не исключают возможности закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией, сообщает «Национальная служба новостей». Также министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польское правительство не исключает возможности закрытия границ с РФ, передает Life .

Польша готова закрыть последний пропускной пункт на границе с Белоруссией, если того будет требовать ситуация. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский. «Такой шаг (закрытие КПП) будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал Павел Яблоньский. Его слова приводит RMF FM. Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Польши не исключают возможности закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией, сообщает «Национальная служба новостей». Также министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польское правительство не исключает возможности закрытия границ с РФ, передает Life.