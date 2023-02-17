Польша готова закрыть последний пункт пропуска с Белоруссией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Польша закроет последний КПП у границы с Белоруссией, если того потребует ситуация, сказал Павел Яблоньский Фото:

Польша готова закрыть последний пропускной пункт на границе с Белоруссией, если того будет требовать ситуация. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

«Такой шаг (закрытие КПП) будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал Павел Яблоньский. Его слова приводит RMF FM.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Польши не исключают возможности закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией, сообщает «Национальная служба новостей». Также министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польское правительство не исключает возможности закрытия границ с РФ, передает Life.

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Польша готова закрыть последний пропускной пункт на границе с Белоруссией, если того будет требовать ситуация. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский. «Такой шаг (закрытие КПП) будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал Павел Яблоньский. Его слова приводит RMF FM. Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Польши не исключают возможности закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией, сообщает «Национальная служба новостей». Также министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польское правительство не исключает возможности закрытия границ с РФ, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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