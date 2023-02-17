Польша готова закрыть последний пункт пропуска с Белоруссией

Польша готова закрыть последний пропускной пункт на границе с Белоруссией, если того будет требовать ситуация. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.
«Такой шаг (закрытие КПП) будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал Павел Яблоньский. Его слова приводит
Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Польши не исключают возможности закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией, сообщает «Национальная служба новостей». Также министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польское правительство не исключает возможности закрытия границ с РФ, передает
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