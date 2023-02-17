Пермячке продали некачественную мебель за 800 тысяч рублей

У мебели было множество недостатков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми судилась с продавцом из-за некачественной мебели за 800 тысяч рублей. Женщина взяла в кредит предметы интерьера, но оказалась недовольна их качеством и установкой. Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск женщины, постановив возместить пермячке оплаченную часть суммы и неустойку.

«Взыскать с ООО „ДИШ“ в пользу ФИО1 400000 (четыреста тысяч) рублей, уплаченных за приобретенный товар, 104000 (сто четыре тысячи) рублей неустойки, 3000 (три тысячи) рублей компенсации морального вреда, 253 500 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей штрафа», — говорится в решении. Изначально истец запрашивала сумму компенсации больше.

Пермячка осталась недовольна качеством покупки, так как на некоторых предметах были сколы, марка фурнитуры оказалась другая, а материалы дешевле, чем оговаривалось в договоре, часть фасадов мебели не открывалась, а размеры не соответствовали описанию. Также сотрудники фирмы при установке мебели сломали в квартире пермячки вытяжку.