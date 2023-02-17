Власти Пермского края усиливают влияние в мэрии

Новым вице-мэром Перми станет краевой чиновник

Алексей Демкин согласится с предложением краевых властей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Недавнее назначение первым замом в структуру РКС, «Новогор-Прикамье», директора «Пермводоказала» Сергея Винокурова говорит о том, что он выбыл из гонки за пост вице-мэра по инвестиционно-строительной деятельности, говорят в политэлитах региона. Винокуров был претендентом «от мэра Демкина» на эту должность вместо перешедшего в статус советника Виктора Агеева.

Краевые власти хотели трудоустроить в мэрию замдиректора краевого агентства инвестиционного развития Владимира Радченко. Демкин, говорят инсайдеры, это предложение воспринял без энтузиазма и вступил в переговоры. Но переход Винокурова в «Новогор» явно говорит о том, что край его убедил в том, что Радченко — именно тот, кто ему нужен.

«Или Демкин решил, что эта история не стоит того, чтобы тратить на нее много сил. Тем более, что функционал Агеева был символичным. Основные экономические вопросы все равно решает другой вице-мэр, Эдуард Хайрулин, который входит в ближний круг Демкина», — говорят в политтусовке.

Радченко станет уже вторым краевым чиновником, делегированным в администрацию Перми. В прошлом году после критики со стороны губернатора Махонина ушла замглавы по земельным вопросам Елена Гонцова. И на ее место пришла бывшая начальница краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия Ольга Андрианова. В пресс-службе мэрии сообщили, что никаких кадровых решений официально пока не было принято.