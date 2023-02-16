По данным «Яндекс.Карты», в городе зафиксировано два ДТП
Пробки в восемь баллов наблюдаются в Тюмени вечером 17 февраля. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Затор из машин наблюдается в центре города.
«Тюмень, 17 февраля, 18:00. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис «Яндекса».
Постоять придется на центральных улицах города, в районе улицы Профсоюзной, 50 лет Октября и Герцена. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Одесской зафиксированы два ДТП.
Ограничено движение на центральных улицах города
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