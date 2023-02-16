16 февраля 2023
15 февраля 2023

Тюмень сковали восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
По данным «Яндекс.Карты», в городе зафиксировано два ДТП Фото:

Пробки в восемь баллов наблюдаются в Тюмени вечером 17 февраля. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Затор из машин наблюдается в центре города.

«Тюмень, 17 февраля, 18:00. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис «Яндекса».

Постоять придется на центральных улицах города, в районе улицы Профсоюзной, 50 лет Октября и Герцена. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Одесской зафиксированы два ДТП.

Ограничено движение на центральных улицах города

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Пробки в восемь баллов наблюдаются в Тюмени вечером 17 февраля. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Затор из машин наблюдается в центре города. «Тюмень, 17 февраля, 18:00. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис «Яндекса». Постоять придется на центральных улицах города, в районе улицы Профсоюзной, 50 лет Октября и Герцена. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Одесской зафиксированы два ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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