Диетологи рассказали, как восстановить работу ЖКТ: 5 полезных пабликов «ВКонтакте»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кулинарный мастер-класс, посвященный уральской кухне. Екатеринбург, лимон, салат, приготовление еды, кулинария, кухня
Сообщества во «ВКонтакте», которые поделятся различными рецептами Фото:

Что нужно есть для восстановления работы ЖКТ и очищения организма. Советы по сервировке стола и оформлению блюд. URA.RU приводит пять полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые поделятся рецептами на любой вкус.

Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ

Александр Белькович — ведущий шоу «про100кухня» на СТС, блогер и автор кулинарных книг. В этом сообществе специалист поделится не только знаменитыми рецептами блюд, но и своими собственными. Кроме того, повар с радостью ответит на ваши вопросы в комментариях.

Здоровое питание с Биокор

Сообщество принадлежит фирме «Биокор», которая производит продукты здорового питания с 1991 года. Как утверждают в компании, продукты они выращивают сами и уверены в их качестве на 100%. В самом же паблике читателя ждут рецепты полезных блюд, а также полезная информация о пользе тех, или иных питательных веществ. Помимо этого, фирма проводит различные конкурсы с розыгрышем подарков.

Лилия Стародубцева | Питание и очищение

В этом сообществе практикующий нутрициолог, диетолог и реабилитолог с высшим медицинским образованием Лилия Стародубцева поделится с читателями различными советами по здоровому питанию. Специалист расскажет о пользе и вреде диет, подскажет, как нормализовать работу ЖКТ или просто очистить организм от шлаков.

Дом & Еда

Здесь с подписчиками делятся рецептами блюд на любой вкус. Например, в одном посте читателю предложат сразу девять рецептов чизкейка. Также в сообществе дают советы по оформлению блюда, чтобы оно радовало не только желудок, но и взгляд.

Фитнес Повар | Правильное питание

В паблике покажут, как готовить разные блюда, а также поделятся советами по сервировке стола. Также сообщество предлагает различные курсы по нутрициологии и диетологии, которые помогут читателю самому стать экспертом в сфере питания.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Что нужно есть для восстановления работы ЖКТ и очищения организма. Советы по сервировке стола и оформлению блюд. URA.RU приводит пять полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые поделятся рецептами на любой вкус. Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ Александр Белькович — ведущий шоу «про100кухня» на СТС, блогер и автор кулинарных книг. В этом сообществе специалист поделится не только знаменитыми рецептами блюд, но и своими собственными. Кроме того, повар с радостью ответит на ваши вопросы в комментариях. Здоровое питание с Биокор Сообщество принадлежит фирме «Биокор», которая производит продукты здорового питания с 1991 года. Как утверждают в компании, продукты они выращивают сами и уверены в их качестве на 100%. В самом же паблике читателя ждут рецепты полезных блюд, а также полезная информация о пользе тех, или иных питательных веществ. Помимо этого, фирма проводит различные конкурсы с розыгрышем подарков. Лилия Стародубцева | Питание и очищение В этом сообществе практикующий нутрициолог, диетолог и реабилитолог с высшим медицинским образованием Лилия Стародубцева поделится с читателями различными советами по здоровому питанию. Специалист расскажет о пользе и вреде диет, подскажет, как нормализовать работу ЖКТ или просто очистить организм от шлаков. Дом & Еда Здесь с подписчиками делятся рецептами блюд на любой вкус. Например, в одном посте читателю предложат сразу девять рецептов чизкейка. Также в сообществе дают советы по оформлению блюда, чтобы оно радовало не только желудок, но и взгляд. Фитнес Повар | Правильное питание В паблике покажут, как готовить разные блюда, а также поделятся советами по сервировке стола. Также сообщество предлагает различные курсы по нутрициологии и диетологии, которые помогут читателю самому стать экспертом в сфере питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...