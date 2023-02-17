Диетологи рассказали, как восстановить работу ЖКТ: 5 полезных пабликов «ВКонтакте»

17 февраля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Сообщества во «ВКонтакте», которые поделятся различными рецептами Фото: Анна Майорова © URA.RU Что нужно есть для восстановления работы ЖКТ и очищения организма. Советы по сервировке стола и оформлению блюд. URA.RU приводит пять полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые поделятся рецептами на любой вкус. Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ Александр Белькович — ведущий шоу «про100кухня» на СТС, блогер и автор кулинарных книг. В этом сообществе специалист поделится не только знаменитыми рецептами блюд, но и своими собственными . Кроме того, повар с радостью ответит на ваши вопросы в комментариях. Здоровое питание с Биокор Сообщество принадлежит фирме «Биокор», которая производит продукты здорового питания с 1991 года. Как утверждают в компании, продукты они выращивают сами и уверены в их качестве на 100%. В самом же паблике читателя ждут рецепты полезных блюд, а также полезная информация о пользе тех, или иных питательных веществ. Помимо этого, фирма проводит различные конкурсы с розыгрышем подарков. Лилия Стародубцева | Питание и очищение В этом сообществе практикующий нутрициолог, диетолог и реабилитолог с высшим медицинским образованием Лилия Стародубцева поделится с читателями различными советами по здоровому питанию. Специалист расскажет о пользе и вреде диет, подскажет, как нормализовать работу ЖКТ или просто очистить организм от шлаков. Дом & Еда Здесь с подписчиками делятся рецептами блюд на любой вкус. Например, в одном посте читателю предложат сразу девять рецептов чизкейка. Также в сообществе дают советы по оформлению блюда, чтобы оно радовало не только желудок, но и взгляд. Фитнес Повар | Правильное питание В паблике покажут, как готовить разные блюда, а также поделятся советами по сервировке стола. Также сообщество предлагает различные курсы по нутрициологии и диетологии, которые помогут читателю самому стать экспертом в сфере питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Что нужно есть для восстановления работы ЖКТ и очищения организма. Советы по сервировке стола и оформлению блюд. URA.RU приводит пять полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые поделятся рецептами на любой вкус. Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ Александр Белькович — ведущий шоу «про100кухня» на СТС, блогер и автор кулинарных книг. В этом сообществе специалист поделится не только знаменитыми рецептами блюд, но и своими собственными. Кроме того, повар с радостью ответит на ваши вопросы в комментариях. Здоровое питание с Биокор Сообщество принадлежит фирме «Биокор», которая производит продукты здорового питания с 1991 года. Как утверждают в компании, продукты они выращивают сами и уверены в их качестве на 100%. В самом же паблике читателя ждут рецепты полезных блюд, а также полезная информация о пользе тех, или иных питательных веществ. Помимо этого, фирма проводит различные конкурсы с розыгрышем подарков. Лилия Стародубцева | Питание и очищение В этом сообществе практикующий нутрициолог, диетолог и реабилитолог с высшим медицинским образованием Лилия Стародубцева поделится с читателями различными советами по здоровому питанию. Специалист расскажет о пользе и вреде диет, подскажет, как нормализовать работу ЖКТ или просто очистить организм от шлаков. Дом & Еда Здесь с подписчиками делятся рецептами блюд на любой вкус. Например, в одном посте читателю предложат сразу девять рецептов чизкейка. Также в сообществе дают советы по оформлению блюда, чтобы оно радовало не только желудок, но и взгляд. Фитнес Повар | Правильное питание В паблике покажут, как готовить разные блюда, а также поделятся советами по сервировке стола. Также сообщество предлагает различные курсы по нутрициологии и диетологии, которые помогут читателю самому стать экспертом в сфере питания.