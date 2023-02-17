Захарову шокировала попытка французов украсть у России Пушкина

Представитель МИД РФ Мария Захарова оказалась шокирована тем, что русского поэта Александра Пушкина назвали африкано-французским деятелем. По ее словам, именно так его обозначили в цикле лекций о выдающихся представителях французской культуры.
«Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь <…> Героем первой лекции о культуре Франции стал Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как „африкано-французского деятеля с русскими корнями“. Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз — новая ненормальность», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что такой курс лекций посольство Франции запустило в Центральной Африканской Республике.
Ранее URA.RU сообщало, что Захарова также обвинила власти Франции в русофобии и «некрофилии». Такое заявление она сделала после отказа Парижа в сотрудничестве по сохранению русских могил. По словам представителя МИД РФ, таким образом французы пытаются отыграться.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Представитель МИД РФ Мария Захарова оказалась шокирована тем, что русского поэта Александра Пушкина назвали африкано-французским деятелем. По ее словам, именно так его обозначили в цикле лекций о выдающихся представителях французской культуры. «Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь <…> Героем первой лекции о культуре Франции стал Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как „африкано-французского деятеля с русскими корнями“. Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз — новая ненормальность», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что такой курс лекций посольство Франции запустило в Центральной Африканской Республике. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова также обвинила власти Франции в русофобии и «некрофилии». Такое заявление она сделала после отказа Парижа в сотрудничестве по сохранению русских могил. По словам представителя МИД РФ, таким образом французы пытаются отыграться.