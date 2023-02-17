17 февраля 2023

В Екатеринбурге орудуют мошенники-коммунальщики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники заставляют покупать фильтры для воды, представляясь сотрудниками «Водоканала» Фото:

В Екатеринбурге неизвестные, представляясь сотрудниками «Водоканала», обманывают жителей, предлагая приобрести фильтры для воды и навязывая разные услуги. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Участились случаи неправомерного использования нашего имени сторонними организациями и физлицами. Представляясь „Службой контроля Водоканала“, аферисты предлагают приобрести оборудование и фильтры для воды», — пишет пресс-служба организации в telegram-канале.

В «Водоканале» просят жителей быть внимательными, не идти на поводу у мошенников. «Если сомневаетесь, что перед вами настоящий сотрудник „Водоканала“, то обращайтесь напрямую к нам или в УК вашего дома», — отметили в пресс-службе.

Мошенники расклеивают подобные объявления
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В Екатеринбурге неизвестные, представляясь сотрудниками «Водоканала», обманывают жителей, предлагая приобрести фильтры для воды и навязывая разные услуги. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Участились случаи неправомерного использования нашего имени сторонними организациями и физлицами. Представляясь „Службой контроля Водоканала“, аферисты предлагают приобрести оборудование и фильтры для воды», — пишет пресс-служба организации в telegram-канале. В «Водоканале» просят жителей быть внимательными, не идти на поводу у мошенников. «Если сомневаетесь, что перед вами настоящий сотрудник „Водоканала“, то обращайтесь напрямую к нам или в УК вашего дома», — отметили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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