В Екатеринбурге неизвестные, представляясь сотрудниками «Водоканала», обманывают жителей, предлагая приобрести фильтры для воды и навязывая разные услуги. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Участились случаи неправомерного использования нашего имени сторонними организациями и физлицами. Представляясь „Службой контроля Водоканала“, аферисты предлагают приобрести оборудование и фильтры для воды», — пишет пресс-служба организации в telegram-канале.
В «Водоканале» просят жителей быть внимательными, не идти на поводу у мошенников. «Если сомневаетесь, что перед вами настоящий сотрудник „Водоканала“, то обращайтесь напрямую к нам или в УК вашего дома», — отметили в пресс-службе.
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