В Екатеринбурге орудуют мошенники-коммунальщики. Фото

18 февраля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Мошенники заставляют покупать фильтры для воды, представляясь сотрудниками «Водоканала» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные, представляясь сотрудниками «Водоканала», обманывают жителей, предлагая приобрести фильтры для воды и навязывая разные услуги. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Участились случаи неправомерного использования нашего имени сторонними организациями и физлицами. Представляясь „Службой контроля Водоканала“, аферисты предлагают приобрести оборудование и фильтры для воды», — пишет пресс-служба организации в telegram-канале. В «Водоканале» просят жителей быть внимательными, не идти на поводу у мошенников. «Если сомневаетесь, что перед вами настоящий сотрудник „Водоканала“, то обращайтесь напрямую к нам или в УК вашего дома», — отметили в пресс-службе. Мошенники расклеивают подобные объявления Фото: telegram-канал «Водоканал Екатеринбург»

В Екатеринбурге неизвестные, представляясь сотрудниками «Водоканала», обманывают жителей, предлагая приобрести фильтры для воды и навязывая разные услуги. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Участились случаи неправомерного использования нашего имени сторонними организациями и физлицами. Представляясь „Службой контроля Водоканала“, аферисты предлагают приобрести оборудование и фильтры для воды», — пишет пресс-служба организации в telegram-канале. В «Водоканале» просят жителей быть внимательными, не идти на поводу у мошенников. «Если сомневаетесь, что перед вами настоящий сотрудник „Водоканала“, то обращайтесь напрямую к нам или в УК вашего дома», — отметили в пресс-службе.