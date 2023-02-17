17 февраля 2023
16 февраля 2023

Мэр из ХМАО призвала жителей ликвидировать завалы в подъездах

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Гайва. 5 зона построенная немецкими пленными в 1951 году. Пермь, подъезд
Наталья Гулина попросила жителей Радужного убрать вещи из подъездов (фото из архива) Фото:

Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина призвала горожан убрать имущество из подъездов. Как сообщила глава в своем telegram-канале, заваленные проходы мешают эвакуации людей при пожарах.

«Прошу всех жильцов убрать свое имущество из подъездов. Отмечу, что собственников, которые хранят в подъездах воспламеняющееся предметы и средства, могут привлечь к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — уточнила Гулина.

В 2023 году в городе произошло два возгорания вещей, которые хранились в местах общего пользования. Всего за пять лет в Радужном зафиксировано 30 таких случаев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО прокуратура организовала спецсовещание с властями поселка Солнечного. Ведомство потребовало у чиновников ускорить восстановление аварийного дома, где 6 ноября произошел крупный пожар и все это время погорельцы оставались без света.

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Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина призвала горожан убрать имущество из подъездов. Как сообщила глава в своем telegram-канале, заваленные проходы мешают эвакуации людей при пожарах. «Прошу всех жильцов убрать свое имущество из подъездов. Отмечу, что собственников, которые хранят в подъездах воспламеняющееся предметы и средства, могут привлечь к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — уточнила Гулина. В 2023 году в городе произошло два возгорания вещей, которые хранились в местах общего пользования. Всего за пять лет в Радужном зафиксировано 30 таких случаев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО прокуратура организовала спецсовещание с властями поселка Солнечного. Ведомство потребовало у чиновников ускорить восстановление аварийного дома, где 6 ноября произошел крупный пожар и все это время погорельцы оставались без света.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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