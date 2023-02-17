17 февраля 2023

В Свердловской области в пожаре погиб человек. Фото, видео

При пожаре в деревне Тактамыш погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Инцидент произошел утром 17 февраля в Красноуфимском городском округе Фото:

В деревне Тактамыш (Красноуфимский городской округ, Свердловская область) ранним утром 17 февраля загорелся частный жилой дом по улице Гагарина. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили одного погибшего, сообщили в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда.

«При пожаре в частном доме в Тактамыше погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного пожарного отряда в 04:48 по местному времени. В 05:07 пожарным удалось локализовать пожар. Спасатели устанавливают причину пожара.

Инцидент произошел 17 февраля
Фото:
В пожаре погиб один человек
Фото:

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В деревне Тактамыш (Красноуфимский городской округ, Свердловская область) ранним утром 17 февраля загорелся частный жилой дом по улице Гагарина. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили одного погибшего, сообщили в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда. «При пожаре в частном доме в Тактамыше погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного пожарного отряда в 04:48 по местному времени. В 05:07 пожарным удалось локализовать пожар. Спасатели устанавливают причину пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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