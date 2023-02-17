В Свердловской области в пожаре погиб человек. Фото, видео

При пожаре в деревне Тактамыш погиб человек

18 февраля 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел утром 17 февраля в Красноуфимском городском округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деревне Тактамыш (Красноуфимский городской округ, Свердловская область) ранним утром 17 февраля загорелся частный жилой дом по улице Гагарина. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили одного погибшего, сообщили в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда. «При пожаре в частном доме в Тактамыше погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного пожарного отряда в 04:48 по местному времени. В 05:07 пожарным удалось локализовать пожар. Спасатели устанавливают причину пожара. Инцидент произошел 17 февраля Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте» В пожаре погиб один человек Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»

В деревне Тактамыш (Красноуфимский городской округ, Свердловская область) ранним утром 17 февраля загорелся частный жилой дом по улице Гагарина. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили одного погибшего, сообщили в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда. «При пожаре в частном доме в Тактамыше погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного пожарного отряда в 04:48 по местному времени. В 05:07 пожарным удалось локализовать пожар. Спасатели устанавливают причину пожара.