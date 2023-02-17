Инцидент произошел утром 17 февраля в Красноуфимском городском округе
В деревне Тактамыш (Красноуфимский городской округ, Свердловская область) ранним утром 17 февраля загорелся частный жилой дом по улице Гагарина. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили одного погибшего, сообщили в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда.
«При пожаре в частном доме в Тактамыше погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного пожарного отряда в 04:48 по местному времени. В 05:07 пожарным удалось локализовать пожар. Спасатели устанавливают причину пожара.
Инцидент произошел 17 февраля
В пожаре погиб один человек
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