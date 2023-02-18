В Курганской области начался чемпионат УрФО по ездовому спорту. Фото, видео

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Собачьи гонки. Курган
Чемпионат по ездовому спорту продлится 2 дня Фото:

В Курганской области начался чемпионат и первенство УрФО по ездовому спорту. В регионе он проходит впервые. Открытие соревнований состоялось в субботу на лыжной базе в поселке Рябково.

«В гонках участвуют представители всех шести субъектов Уральского федерального округа. Участники демонстрируют свои умения в заездах на нартах (санях), запряженных двумя, четырьмя и шестью собаками и скиджоринге, когда собака везет спортсмена-лыжника», — сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

Окружные соревнования завершатся в воскресенье. Призеров наградят медалями и кубками, победители получат путевки на чемпионат и первенство России по ездовому спорту, которые пройдут в Вологодской области в марте.

Собачьи гонки. Курган
Окружные соревнования по ездовому спорту проходят в Курганской области впервые
Фото:
Собачьи гонки. Курган
Ездовой спорт стал официальной дисциплиной в конце 2020 года
Фото:
Собачьи гонки. Курган
Участники прибыли из всех регионов УрФО
Фото:
Собачьи гонки. Курган
Соревнования завершатся в воскресенье
Фото:
Собачьи гонки. Курган
Победители получат кубки, медали и поедут на чемпионат России по ездовому спорту
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В Курганской области начался чемпионат и первенство УрФО по ездовому спорту. В регионе он проходит впервые. Открытие соревнований состоялось в субботу на лыжной базе в поселке Рябково. «В гонках участвуют представители всех шести субъектов Уральского федерального округа. Участники демонстрируют свои умения в заездах на нартах (санях), запряженных двумя, четырьмя и шестью собаками и скиджоринге, когда собака везет спортсмена-лыжника», — сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области. Окружные соревнования завершатся в воскресенье. Призеров наградят медалями и кубками, победители получат путевки на чемпионат и первенство России по ездовому спорту, которые пройдут в Вологодской области в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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