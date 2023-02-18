Чемпионат по ездовому спорту продлится 2 дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области начался чемпионат и первенство УрФО по ездовому спорту. В регионе он проходит впервые. Открытие соревнований состоялось в субботу на лыжной базе в поселке Рябково.

«В гонках участвуют представители всех шести субъектов Уральского федерального округа. Участники демонстрируют свои умения в заездах на нартах (санях), запряженных двумя, четырьмя и шестью собаками и скиджоринге, когда собака везет спортсмена-лыжника», — сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

Окружные соревнования завершатся в воскресенье. Призеров наградят медалями и кубками, победители получат путевки на чемпионат и первенство России по ездовому спорту, которые пройдут в Вологодской области в марте.

Окружные соревнования по ездовому спорту проходят в Курганской области впервые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ездовой спорт стал официальной дисциплиной в конце 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники прибыли из всех регионов УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соревнования завершатся в воскресенье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU