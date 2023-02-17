В Тюмени женщина ударила ножом любовника

Инцидент произошел в ходе совместного распития алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Викуловского района Тюменской области задержала женщину, которая нанесла сожителю ножевое ранение брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«В дежурную часть отдела полиции Викуловского района Тюменской области обратился сотрудник медучреждения, который рассказал, что к ним поступил мужчина 1983 года рождения с ножевым ранением брюшной полости. Сотрудники полиции выяснили, что травму потерпевшему нанесла его сожительница 1975 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полиции добавили, что подозреваемая была задержана и доставлена в отдел. Женщина призналась, что взяла нож и ударила сожителя, повздорив с ним в ходе совместного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. В данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.