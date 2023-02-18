Лидеры США и Британии назвали конфликт на Украине глобальным

Конфликт на Украине является глобальным, так как влияет на энергетическую и продовольственную сферы. К такому выводу пришли премьер Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Они (Сунак и Харрис, прим. URA.RU) согласились, что конфликт на Украине глобальный, как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм», — сообщается на сайте правительства Великобритании. Они обсудили действия, которые могут помочь Украине победить Россию.
Мировые лидеры собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Основной темой стала ситуация на Украине. Сунак в ходе встречи пообещал первым поставить Киеву вооружение дальнего радиуса действия. Россия второй год подряд не участвует в мероприятии.
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Конфликт на Украине является глобальным, так как влияет на энергетическую и продовольственную сферы. К такому выводу пришли премьер Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. «Они (Сунак и Харрис, прим. URA.RU) согласились, что конфликт на Украине глобальный, как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм», — сообщается на сайте правительства Великобритании. Они обсудили действия, которые могут помочь Украине победить Россию. Мировые лидеры собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Основной темой стала ситуация на Украине. Сунак в ходе встречи пообещал первым поставить Киеву вооружение дальнего радиуса действия. Россия второй год подряд не участвует в мероприятии.