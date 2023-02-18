В ХМАО лошадь сбила с ног пожилую женщину

19 февраля 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Небольшое стадо лошадей гуляет в Нефтеюганске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) лошадь толкнула мордой пожилую женщину и сбила ее с ног. Внучка пенсионерки Ника Кутышева разместила пост с просьбой принять меры в социальной сети «ВКонтакте» в местном сообществе «Это Юганск, детка». «Сегодня вечером моя бабушка (74 года) шла в оживленном районе нашего города (14 микрорайон) и увидела лошадей, посторонилась. При этом несколько лошадей прошли мимо, а одна сбила бабушку с ног! Видимо только в случае трагедии по отношению к данной ситуации с бродячим скотом примут меры», — говорится в сообщении. В комментариях большинство пользователей поддержали пострадавшую. В ответ на один из комментариев автор поста отметила, что лошадям не место на улицах города из соображений безопасности: «Я живу в городе, не в деревне. На улицах города не место бродячему скоту, который питается из мусорных баков, испражняется где придется и может причинить вред здоровью». Ранее URA.RU сообщало, что две юных девушки в Тюмени попали на съемку очевидцев, когда били лошадь, находясь на площадке для выгула собак. Ролик в социальных сетях разместила местная жительница. Ее возмутило нахождение животного в неположенном месте, а комментаторов — жестокое обращение.

В Нефтеюганске (ХМАО) лошадь толкнула мордой пожилую женщину и сбила ее с ног. Внучка пенсионерки Ника Кутышева разместила пост с просьбой принять меры в социальной сети «ВКонтакте» в местном сообществе «Это Юганск, детка». «Сегодня вечером моя бабушка (74 года) шла в оживленном районе нашего города (14 микрорайон) и увидела лошадей, посторонилась. При этом несколько лошадей прошли мимо, а одна сбила бабушку с ног! Видимо только в случае трагедии по отношению к данной ситуации с бродячим скотом примут меры», — говорится в сообщении. В комментариях большинство пользователей поддержали пострадавшую. В ответ на один из комментариев автор поста отметила, что лошадям не место на улицах города из соображений безопасности: «Я живу в городе, не в деревне. На улицах города не место бродячему скоту, который питается из мусорных баков, испражняется где придется и может причинить вред здоровью». Ранее URA.RU сообщало, что две юных девушки в Тюмени попали на съемку очевидцев, когда били лошадь, находясь на площадке для выгула собак. Ролик в социальных сетях разместила местная жительница. Ее возмутило нахождение животного в неположенном месте, а комментаторов — жестокое обращение.