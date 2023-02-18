Пожарные нашли тело мужчины при разборке конструкций (архивное фото)
В поселке Павда Свердловской области 15 февраля при пожаре в двухквартирном доме по улице Ленина погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе пожарной части №16 Новолялинского городского округа.
«В Павде ночью 15 февраля сгорел жилой дом. Пожарные, занимаясь разборкой сгоревших конструкций, обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Точная причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.
Пожар произошел 15 февраля в поселке Павда
В пожаре погиб мужчина
Точная причина пожара устанавливается
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.