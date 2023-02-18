18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Свердловской области в пожаре погиб 38-летний мужчина. Фото

В поселке Павда в пожаре погиб 38-летний владелец дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожарные нашли тело мужчины при разборке конструкций (архивное фото) Фото:

В поселке Павда Свердловской области 15 февраля при пожаре в двухквартирном доме по улице Ленина погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе пожарной части №16 Новолялинского городского округа.

«В Павде ночью 15 февраля сгорел жилой дом. Пожарные, занимаясь разборкой сгоревших конструкций, обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Точная причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.

Пожар произошел 15 февраля в поселке Павда
Фото:
В пожаре погиб мужчина
Фото:
Точная причина пожара устанавливается
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В поселке Павда Свердловской области 15 февраля при пожаре в двухквартирном доме по улице Ленина погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе пожарной части №16 Новолялинского городского округа. «В Павде ночью 15 февраля сгорел жилой дом. Пожарные, занимаясь разборкой сгоревших конструкций, обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Точная причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...