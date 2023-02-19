19 февраля 2023

В Госдуме предложили штрафовать всех, кто не впускает газовщиков в квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры
Пахоменко уверен, что штрафы не вызовут одобрения, но будут направлены на безопасность Фото:

В Госдуме РФ планируют ввести штрафы за отказ пускать в квартиру специалистов по газификации домов для проверок. Об этом заявил председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих», — передают слова Сергея Пахомова «Известия». При этом он уверен, что ограничения будут сбалансированы для соблюдения безопасности жителей домов.

В законопроекте указано, что россиянам предложат заключить договор с компаниями по техобслуживанию, в котором будет указаны все детали по предоставлению газовщикам доступа в квартиру. В случае происшествия ответственность будет на жилищной комиссии, а не на собственниках, считает Пахомова. Однако он уверен, что такой законопроект со штрафами не вызовет одобрения у части россиян, зато позволит дать гарантии безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в России готовят новые правила управления общим имуществом для собственников домов. По мнению Сергея Пахомова, новый закон строго определит кто и сколько должен будет платить.

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В Госдуме РФ планируют ввести штрафы за отказ пускать в квартиру специалистов по газификации домов для проверок. Об этом заявил председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих», — передают слова Сергея Пахомова «Известия». При этом он уверен, что ограничения будут сбалансированы для соблюдения безопасности жителей домов. В законопроекте указано, что россиянам предложат заключить договор с компаниями по техобслуживанию, в котором будет указаны все детали по предоставлению газовщикам доступа в квартиру. В случае происшествия ответственность будет на жилищной комиссии, а не на собственниках, считает Пахомова. Однако он уверен, что такой законопроект со штрафами не вызовет одобрения у части россиян, зато позволит дать гарантии безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в России готовят новые правила управления общим имуществом для собственников домов. По мнению Сергея Пахомова, новый закон строго определит кто и сколько должен будет платить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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