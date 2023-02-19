Из-за задержки самолет вылетел в Египет на два часа позднее
Рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет) задержали на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс FV-5569 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх 20 февраля в 00:30, однако из-за задержки самолет вылетел только в 03:05, следует из данных, указанных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.
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