19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Египет на два часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания россия
Из-за задержки самолет вылетел в Египет на два часа позднее Фото:

Рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет) задержали на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс FV-5569 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх 20 февраля в 00:30, однако из-за задержки самолет вылетел только в 03:05, следует из данных, указанных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет) задержали на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс FV-5569 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх 20 февраля в 00:30, однако из-за задержки самолет вылетел только в 03:05, следует из данных, указанных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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