В Екатеринбурге задержали рейс в Египет на два часа. Скрин

20 февраля 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Из-за задержки самолет вылетел в Египет на два часа позднее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет) задержали на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс FV-5569 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх 20 февраля в 00:30, однако из-за задержки самолет вылетел только в 03:05, следует из данных, указанных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта «Кольцово»

Рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет) задержали на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс FV-5569 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх 20 февраля в 00:30, однако из-за задержки самолет вылетел только в 03:05, следует из данных, указанных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.