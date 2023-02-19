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Синоптики в ХМАО обещают дождь со снегом на 23 февраля

Погода в ХМАО: синоптики прогнозируют оттепель и дождь со снегом 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зонт, непогода, осадки, дождь
В ХМАО прогнозируют дожди Фото:

В ХМАО синоптики обещают потепление с середины недели. По данным погодных сервисов, в некоторых муниципалитетах ближе к выходным прогнозируют снег с дождем.

«Днем 20 февраля −11 градусов, небольшой снег, ночью — до −20 градусов. В среду, 21 февраля, потеплеет до −2 — −3 градусов. В четверг обещают дождь со снегом, температура — около 0 градусов. К выходным снова похолодает, до −9 градусов», — уточняет «Яндекс.Погода».

По данным Гидрометцентра ХМАО, в некоторых городах округа погода 23 февраля будет плюсовой. В Нижневартовске обещают до 1 градуса тепла 23 февраля, в Сургуте и Ханты-Мансийске — около 0 градусов.

Ранее URA.RU писало о похолодании на выходных 18 и 19 февраля. В некоторых муниципалитетах округа морозы продлились и до начала рабочей недели, из-за чего в Саранпауле, Щекурье и Ломбовоже отменили занятия с 1 по 8 класс.

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В ХМАО синоптики обещают потепление с середины недели. По данным погодных сервисов, в некоторых муниципалитетах ближе к выходным прогнозируют снег с дождем. «Днем 20 февраля −11 градусов, небольшой снег, ночью — до −20 градусов. В среду, 21 февраля, потеплеет до −2 — −3 градусов. В четверг обещают дождь со снегом, температура — около 0 градусов. К выходным снова похолодает, до −9 градусов», — уточняет «Яндекс.Погода». По данным Гидрометцентра ХМАО, в некоторых городах округа погода 23 февраля будет плюсовой. В Нижневартовске обещают до 1 градуса тепла 23 февраля, в Сургуте и Ханты-Мансийске — около 0 градусов. Ранее URA.RU писало о похолодании на выходных 18 и 19 февраля. В некоторых муниципалитетах округа морозы продлились и до начала рабочей недели, из-за чего в Саранпауле, Щекурье и Ломбовоже отменили занятия с 1 по 8 класс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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