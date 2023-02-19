В Пермский край стали чаще приезжать трудовые мигранты

Всего за год в Россию прибыло более 3,46 млн трудовых мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае за прошедший год увеличилось количество приехавших трудовых мигрантов. За 2022 год их прибыло на 25% больше, чем в 2021 году, сообщили URA.RU в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Зарегистрировано иностранных граждан по месту пребывания с целью работы в 2021 году: 66,231; в 2022 году: 82,703. Прирост: 24.9%», — рассказали в пресс-службе.

Всего в 2022 году в Россию приехало более 3,47 млн иностранцев с целью заработка. Это больше на 871 тысячу человек, чем в прошлом году. Около 40% всех регистраций работников пришлось на Москву. Среди регионов лидеров также Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и Иркутская область. 41,9% среди приехавших на заработки в страну составляют граждане Узбекистана. На втором месте по доле рабочих (28,4%) граждане Таджикистана, на третьем (16,2%) — Киргизстана. Также часто приезжали работники из Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции, Китая, Молдовы и Вьетнама. Реже стали приезжать из Сербии, Индии, Кореи, Германии, Италии, Франции, Литвы, Великобритании и Финляндии.