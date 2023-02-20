Бастрыкин оценил вероятность проведения судов над украинскими боевиками

Председатель СК РФ Бастрыкин: шансы на проведение судов над бойцами ВСУ вполне реальны

20 февраля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Преступления ВСУ против гражданских не имеют срока давности, заявил Александр Бастрыкин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шансы на то, что будут проводиться суды над бойцами ВСУ, вполне реальны. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, украинские военные совершили немало преступлений, не имеющих срока давности. «Шансы [что будут суды над бойцами ВСУ], конечно же, есть, и они реальны, тем более что преступления, которые ими совершаются, не имеют срока давности», — сказал Александр Бастрыкин в интервью с ТАСС. Также он отметил, что многие украинские бойцы сдаются в плен, где проверяются на причастность к военным преступлениям против гражданских. Когда информация о злодеяниях подтверждается, СК РФ принимает соответствующие процессуальные решения, заключил Бастрыкин. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США игнорируют расстрелы пленных российских военных украинцами, а также использование ВСУ запрещенных боеприпасов в зоне СВО, пишет деловое издание «Взгляд». Также глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов сообщил о том, что ВСУ в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его же дома, передает RT.

Шансы на то, что будут проводиться суды над бойцами ВСУ, вполне реальны. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, украинские военные совершили немало преступлений, не имеющих срока давности. «Шансы [что будут суды над бойцами ВСУ], конечно же, есть, и они реальны, тем более что преступления, которые ими совершаются, не имеют срока давности», — сказал Александр Бастрыкин в интервью с ТАСС. Также он отметил, что многие украинские бойцы сдаются в плен, где проверяются на причастность к военным преступлениям против гражданских. Когда информация о злодеяниях подтверждается, СК РФ принимает соответствующие процессуальные решения, заключил Бастрыкин. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США игнорируют расстрелы пленных российских военных украинцами, а также использование ВСУ запрещенных боеприпасов в зоне СВО, пишет деловое издание «Взгляд». Также глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов сообщил о том, что ВСУ в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его же дома, передает RT.