19 февраля 2023
18 февраля 2023

Омбудсмен помог пермяку найти сестру в Луганске

Игорь Сапко нашел сестру пермяка в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие скульптуры Эпоха у Екатеринбург-Арены. Екатеринбург, спорт, ветеран
Родственники потеряли связь несколько лет назад Фото:

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко помог жителю Перми найти сестру в ЛНР. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В январе ко мне обратился ветеран Ш. с просьбой помочь узнать о судьбе своей сестры, проживающей в Луганской Республике. Сестру нашли, родственники созвонились», — написал Сапко. Связь у родственников оборвалась еще несколько лет назад. С помощью омбудсмена в ЛНР Виктории Сердюковой восстановить общение удалось. По словам Сапко, радости у пермяка не было предела.

Ранее URA.RU рассказывало об украинце, который много лет жил в Перми, но из-за просроченного паспорта его могли выдворить из страны. Игорь Сапко помог мужчине остаться в городе со своей семьей. В конце прошлого года пермскому омбудсмену удалось вернуть домой мобилизованного отца ребенка-инвалида.

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Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко помог жителю Перми найти сестру в ЛНР. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В январе ко мне обратился ветеран Ш. с просьбой помочь узнать о судьбе своей сестры, проживающей в Луганской Республике. Сестру нашли, родственники созвонились», — написал Сапко. Связь у родственников оборвалась еще несколько лет назад. С помощью омбудсмена в ЛНР Виктории Сердюковой восстановить общение удалось. По словам Сапко, радости у пермяка не было предела. Ранее URA.RU рассказывало об украинце, который много лет жил в Перми, но из-за просроченного паспорта его могли выдворить из страны. Игорь Сапко помог мужчине остаться в городе со своей семьей. В конце прошлого года пермскому омбудсмену удалось вернуть домой мобилизованного отца ребенка-инвалида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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