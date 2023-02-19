Омбудсмен помог пермяку найти сестру в Луганске

Игорь Сапко нашел сестру пермяка в ЛНР

Родственники потеряли связь несколько лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко помог жителю Перми найти сестру в ЛНР. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В январе ко мне обратился ветеран Ш. с просьбой помочь узнать о судьбе своей сестры, проживающей в Луганской Республике. Сестру нашли, родственники созвонились», — написал Сапко. Связь у родственников оборвалась еще несколько лет назад. С помощью омбудсмена в ЛНР Виктории Сердюковой восстановить общение удалось. По словам Сапко, радости у пермяка не было предела.

Ранее URA.RU рассказывало об украинце, который много лет жил в Перми, но из-за просроченного паспорта его могли выдворить из страны. Игорь Сапко помог мужчине остаться в городе со своей семьей. В конце прошлого года пермскому омбудсмену удалось вернуть домой мобилизованного отца ребенка-инвалида.